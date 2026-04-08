Taraftarlar takımlarının yarı final yolundaki zorlu maçlarını izlemek için adeta gün sayıyor. Açıklanan yeni formata göre bu turdaki bütün karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre yapılacak. Sahaya inen takımlar doksan dakikanın sonunda ya tamam ya devam diyecek. Hata lüksünün kalmadığı bu eşik, nefes kesici anlara sahne olmaya şimdiden aday.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 2026 takvimi

Kupa heyecanını anbean takip eden futbol aşıkları için maç tarihleri kritik bir önem taşıyor. Federasyonun hazırladığı resmi programa göre çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

Üç güne yayılan bu dev futbol şöleni sayesinde ekran başındakiler spora tam olarak doyacak. Her gün farklı bir maçın gerilimine ortak olacağız.

2026 Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü ve zorlu eşleşmeler

Kupa heyecanı 21 Nisan Salı akşamı saat 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu zemininde TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe mücadelesiyle başlıyor. Ertesi gün, yani 22 Nisan Çarşamba 20.30 günü bu sefer RAMS Park tribünleri hareketlenecek. Galatasaray kendi evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği takımını konuk edecek.

23 Nisan Perşembe günü ise taraftarları iki dev maç bekliyor. Önce saat 18.45 gibi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu çimlerinde Samsunspor ve Trabzonspor Karadeniz derbisine çıkacak. Aynı günün akşamı saat 20.45 civarı Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu atmosferinde Corendon Alanyaspor karşısında tur arayacak.

Çeyrek finalde mücadele edecek takımlar

Türk futbolunun marka değerini yükselten bu kulüpler, tarihleri boyunca kupayı müzelerine götürmek için sayısız mücadeleye imza attı. Kupa arenasında adını sıkça duyuran Galatasaray, turnuvayı en fazla kazanan takım unvanının sahibi. Güçlü tarihiyle ön plana çıkan Fenerbahçe, bu turnuvadaki iddialı yapısıyla bilinen en iddialı ekiplerin başında geliyor.

Beşiktaş ise dev taraftar desteğini arkasına alarak kupa finallerinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Karadeniz fırtınası Trabzonspor, bölgesel direncini yeşil sahaya yansıtarak rakiplerini zorlayan oldukça köklü bir çınar. Gençlerbirliği, Konyaspor, Alanyaspor ve Samsunspor da sürpriz yapma kapasiteleriyle herkesin saygısını kazanan çok değerli futbol camiaları.