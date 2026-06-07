Son Mühür / Atakan Başpehlivan 'Ritmin ve Müziğin Buluşması' başlığıyla bu yıl Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Halk Dansları Gecesi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Vatandaşlar meydanı tıka basa doldurdu

Balçova Halk Dansları Topluluğunun gerçekleştirdiği, etkinlikte renkli anlar yaşanırken, Zeybek, Çifte Telli, Ankara Havası başta olmak üzere yöresel oyunlar meydanda toplanan vatandaşlara sergilenirken, meydanda toplanan kalabalık alkışlarla etkinliğin tadını çıkardı.

Mustafa Dikmen: Biz kültürümüzü gençlere aktarmak istiyorum

Öte yandan, etkinliğin öncesinde konuşan ve halk danslarından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Balçova Halk Dansları Topluluğu Başkanı Mustafa Dikmen, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kültürünü kaybeden Toplumlar kaybetmeye mı mahkûmdur.

Bizim tek istediğimiz kültürümüzü gençlerimize aktarmak. Etkinliğe katılan emek koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Her ne olursa olsun bizler asla Halk danslarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve kültürümüzü yaşatmak için her daim mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.