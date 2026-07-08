Olay, 3 Temmuz günü akşam saatlerinde Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde uyuyan 71 yaşındaki Osman Güntaş, ormanlık alandan indiği düşünülen bir ayının saldırısına uğramıştı.

Güntaş, aldığı darbeler sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan incelemelerin sonrasında morga kaldırılmıştı.

Ayının gezdiği anlar kameralara yansıdı

Ölümlü saldırının ardından bölgede güvenlik endişeleri arttı. Sonraki günlerde mahalle aralarına ve evlerin yakınlarına kadar gelen ayı, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, ayının yerleşim yerlerinde başıboş şekilde gezindiği ve vatandaşlar için tehlike oluşturduğu anlar anbean yansıdı.

Vurularak etkisiz hale getirildi

Son olarak Doğanbey Sahili'nde ortaya çıkan ve çevreye tehdit etmeyi sürdüren ayı, bölgedeki vatandaşlar tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Hayvanın öldürülmesiyle ilçede günlerdir devam eden ayı paniği son bulurken, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

İnceleme başlatıldı

Ayının vatandaşlar tarafından vurularak öldürülmesinin sonrasında emniyet güçleri ve ilgili kamu kurumları harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, konuya ilişkin tutanak tutarak kapsamlı bir araştırma başlattı.