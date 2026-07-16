İzmir’in Buca ilçesinde bir otomobil, seyir halindeki motosiklete çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin K. (54) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çamlıkule Mahallesi 200/17 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Hüseyin K. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü ise durup yaralıya yardım etmek yerine olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sürücünün hayati tehlikesi yok

Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Hüseyin K., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için bölgede çalışma başlattı.

Olay anı kameraya yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, sokağa çıkan otomobilin motosiklete çarpma anı yer alıyor. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsünün yere düştüğü ve otomobilin hiç yavaşlamadan yoluna devam ettiği görülüyor. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

