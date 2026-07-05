Son Mühür- Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı kaynaklı gerilimin azalmasıyla oluşan pozitif hava, teknoloji şirketlerinin aşırı değerlendiği endişesiyle yaşanan düşüşle gölgelendi.

Son bir haftada yatırım araçlarının performansı şöyle...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,01, altının gram fiyatı yüzde 2,79, dolar/TL yüzde 0,38 ve avro/TL yüzde 0,49 değer kazandı.

Bu hafta en düşük 14.031,72, en yüksek 14.511,73 puan seviyesine ulaşan BIST 100 endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 28.03, son bir ayda yüzde 3.24 değer kazandığı görülüyor.

Ons altın toparlanma sinyali verdi...

Bu yıl Ocak ayı sonlarında tarihi zirvesine ulaşarak 5.600 dolar seviyesine tırmanan ons altın, Şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran geriliminde kan kaybederek yaklaşık yüzde 30'luk bir kayıpla 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti.

Altın, hem gram hem ons bazında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla bu hafta daha iyi performans sergiledi.

İzmir Kuyumcular Odası'nın verilerine göre İzmir'de gram altın 6.210 liradan, çeyrek altın 11.000 liradan, yarım altın 21.850 liradan, tam altın ise 43.500 liradan satışa sunuluyor.

Bu hafta yüz güldüren yatırım araçları arasında yüzde 1.81'lik getirisiyle yatırım fonları öne çıktı.

Aynı dönemde emeklilik fonlarının getirisinin yüzde 0.75'de kaldığı görüldü.