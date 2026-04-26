Son Mühür/ Merve Turan- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İzmir’deki yoğun programına Gaziemir durağını da ekleyerek Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) şubesini ziyaret etti.

Beraberinde partisinin İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu ve Başkanlık Divanı Üyesi Fikret Artan ile birlikte dernek binasına gelen Özdağ burada Gaziemir İlçe Başkanı Ayhan Aksoy ve kalabalık dernek üyesi grubu tarafından karşılandı.

Plaket ve samimi diyaloglar ön plandaydı

Ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri ise Genel Başkan Ümit Özdağ’a takdim edilen özel plaket töreni oldu. Dernek Başkanı Ayhan Aksoy, Özdağ’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken Özdağ da plaketi havaya kaldırarak bu anı ölümsüzleştirdi.

Özdağ, bir ara mikrofonu eline alarak dernek üyelerine kısa bir konuşma yaptı. Salondaki kalabalığın pürdikkat dinlediği bu konuşmada emekli astsubayların sosyal haklarından güncel siyasi gelişmelere kadar pek çok konu konuşuldu.

Özdağ dernek üyeleriyle tek tek tokalaşırken Ayhan Aksoy ile yaptığı baş baş< görüşmede derneğin Gaziemir’deki yerel faaliyetleri hakkında da ayrıntılı bilgi aldı.

Saha mesaisi devam ediyor

siyasetin yoğun temposu içinde bu tarz sivil toplum kuruluşu buluşmaları bazen kısa tutulsa da Özdağ ve ekibinin Gaziemir’de vakit ayırarak üyelerin her birini dinlemesi dikkatlerden kaçmadı. Görüşme sonunda dernek binasından ayrılan heye, İzmir’deki diğer saha çalışmaları için yola koyuldu.



