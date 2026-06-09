Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçenin önemli kültürel miraslarından biri olan tarihi Çiftçeşme’de süren restorasyon çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Işık, tarihi yapının yeniden hayata kazandırılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti.

1528 yılına uzanan tarihi bir yapı!

Yapılış tarihi 1528 yılına dayanan Çiftçeşme’nin, restorasyon çalışmalarıyla birlikte özgün yapısının korunarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

Anılar paylaşıldı!

İncelemeler esnasında bölgede ikamet eden vatandaşlarla da buluşan Başkan Ünal Işık, çeşmeyle ilgili anıları onların ağzından dinledi. Samimi sohbetlerin yer aldığı ziyarette, tarihi yapının mahalle hafızasındaki yeri bir kez daha ele alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Işık, “Geçmişten bugüne nice anıya tanıklık eden bu değerli yapının yeniden hayat bulması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Destek verenlere teşekkür!

Başkan Işık bunun yanı sıra, Seydiköy tarihi ve restorasyon çalışmaları konusunda katkı sunan Ercan Çokbankir’e teşekkürlerini iletti. Bölge sakinlerine de desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Işık, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.