Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Haziran tarihli tahminlerine göre İç Ege, Batı Akdeniz, Toroslar çevresi, İç Anadolu’nun batı bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir hava durumu 9 Haziran 2026

İzmir'de gün genelinde hava sıcaklığının 28°C'ye ulaşması ve nem oranının %51 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların 27-29°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin açıkladığı hava raporuna göre, kentin bazı ilçelerinde öğleden sonra yerel sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı öngörülüyor. Bu ilçeler: Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire.

İzmir ilçelerinde hava durumu

Aliağa: Açık ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 35°C olacak. Balçova: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 31°C’ye kadar çıkacak. Bayındır: Yerel gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 38°C olacak. Bayraklı: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava etkili olacak, sıcaklık 34°C seviyelerinde seyredecek. Bergama: Açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 36°C olacak. Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 35°C’ye ulaşacak. Bornova: Parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık 34°C olacak. Buca: Sıcak ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 34°C’ye çıkacak. Çeşme: Açık ve az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 31°C olacak. Çiğli: Açık ve parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 34°C seviyelerinde seyredecek. Dikili: Açık ve güneşli bir hava beklenirken sıcaklık 33°C olacak. Foça: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 32°C’ye ulaşacak. Gaziemir: Parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık 34°C olacak. Güzelbahçe: Parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık 31°C olacak. Karabağlar: Parçalı bulutlu ve sıcak hava beklenirken sıcaklık 31°C’ye çıkacak. Karaburun: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 32°C seviyelerinde olacak. Karşıyaka: Sıcak ve parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 35°C’ye kadar yükselecek. Emel Taşçıoğlu Aliağalılarla buluştu! İçeriği Görüntüle Kemalpaşa: Öğleden sonra yerel sağanak yağış geçişleri beklenirken sıcaklık 34°C olacak. Kınık: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C’ye ulaşacak. Kiraz: Yerel gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 34°C olacak. Konak: Açık ve parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34°C olacak. Menderes: Sıcak ve parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık 35°C’ye çıkacak. Menemen: Açık ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 35°C olacak. Narlıdere: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 31°C seviyelerinde seyredecek. Ödemiş: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 35°C olacak. Seferihisar: Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 33°C’ye ulaşacak. Selçuk: Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak. Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 38°C’ye kadar çıkacak. Torbalı: Yerel sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 36°C olacak. Urla: Parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık 31°C seviyelerinde olacak.