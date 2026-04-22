Son Mühür- Zafer Partisi İzmir il teşkilatı, genel başkan Ümit Özdağ'ın İzmir programı için son hazırlıklarını tamamladı.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu,

''Sayın Ümit Özdağ için tüm İzmir'i kucaklayacağı dolu dolu bir program hazırladık. Bugün Selçuk'ta başkanımızı karşılayarak yoğun programımıza start vereceğiz. Özellikle Cuma akşamı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan TBMM'de Öcalan Komisyonu ne yapıyor? konulu panelimizin büyük ses getireceğine inanıyorum.



İzmir il başkanlığımızla Buca ve Narlıdere ilçe başkanlıklarımızın açılışının da yer aldığı İzmir programımızda genel başkanımız Ümit Özdağ sivil toplum örgütleri, iş dünyası temsilcileri ve esnafla da bir araya gelecek. Kitap fuarındaki söyleşinin de Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla büyük ilgi göreceği konusunda kuşkumuz yok.

Ümit Özdağ'ın beş günlük İzmir programı, Zafer Partisi'nin İzmir'deki atağının taçlanmasına zemin hazırlayacağına inanıyorum'' mesajı verdi.



Ümit Özdağ'ın İzmir programı şöyle...



22 Nisan Çarşamba

13.30 Belevi Selçuk Karşılama

15.00 – 16.00 Beydağ İlçe Başkanlığı açılış ve esnaf gezisi

16.30 – 18.00 Kiraz İlçe Başkanlığı açılış ve esnaf, pazar gezisi

20.30 Neo TV programı

(Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat merkezi)

23 Nisan Perşembe

10.30 Bornova Şehit Aileleri Derneği ziyareti

11.30 Vefat eden Taksici Deniz Örer’in Aile Ziyareti

12.30 Makedonya Göçmenleri Derneği ziyareti

14.30 İzmir İl Başkanlığı açılışı

15.00 Basın toplantısı (İl Başkanlığı)

16.30 Kemeraltı esnaf ziyareti (yürüme mesafesi)

19.00 Otele dönüş

20.00 Otel İş dünyası ile Gala yemek

24 Nisan Cuma

10.30 Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği ziyareti Ramada Otel

12:30 – 13:30 Kemeraltı Hisarönü ve Hisar Cami Cuma Namazı

14.00 İzmir Ticaret Odası ziyareti

15.00 EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği ziyareti

16.00 Alsancak Kıbrıs Şehitleri esnaf ziyareti (yürüme mesafesi)

18:00 Meslek Fabrikası Önü ziyareti

20.00 TBMM’de Öcalan komisyonu ne yapıyor paneli (Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi)

25 Nisan Cumartesi

10.00 Otel Geniş katılımlı teşkilat kahvaltısı

12.30 Buca İlçe Başkanlığı açılışı

14.00 Kitap fuarı söyleşi

15.00 İmza günü

19.00 Otele dönüş

20.00 Otel İl yönetimi ve ilçe başkanları ile akşam yemeği

26 Nisan Pazar

09.30 Otel Gaziemir Muhtarları ile Kahvaltı

11.00 Gaziemir Temad ziyareti

12.30 Narlıdere İlçe Başkanlığı açılışı

13.30 Alaçatı Ot Festivali

16.00 Ankara dönüş