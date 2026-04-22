Son Mühür- Zafer Partisi İzmir il teşkilatı, genel başkan Ümit Özdağ'ın İzmir programı için son hazırlıklarını tamamladı.
Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu,
''Sayın Ümit Özdağ için tüm İzmir'i kucaklayacağı dolu dolu bir program hazırladık. Bugün Selçuk'ta başkanımızı karşılayarak yoğun programımıza start vereceğiz. Özellikle Cuma akşamı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan TBMM'de Öcalan Komisyonu ne yapıyor? konulu panelimizin büyük ses getireceğine inanıyorum.
İzmir il başkanlığımızla Buca ve Narlıdere ilçe başkanlıklarımızın açılışının da yer aldığı İzmir programımızda genel başkanımız Ümit Özdağ sivil toplum örgütleri, iş dünyası temsilcileri ve esnafla da bir araya gelecek. Kitap fuarındaki söyleşinin de Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla büyük ilgi göreceği konusunda kuşkumuz yok.
Ümit Özdağ'ın beş günlük İzmir programı, Zafer Partisi'nin İzmir'deki atağının taçlanmasına zemin hazırlayacağına inanıyorum'' mesajı verdi.
Ümit Özdağ'ın İzmir programı şöyle...
22 Nisan Çarşamba
13.30 Belevi Selçuk Karşılama
15.00 – 16.00 Beydağ İlçe Başkanlığı açılış ve esnaf gezisi
16.30 – 18.00 Kiraz İlçe Başkanlığı açılış ve esnaf, pazar gezisi
20.30 Neo TV programı
(Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat merkezi)
23 Nisan Perşembe
10.30 Bornova Şehit Aileleri Derneği ziyareti
11.30 Vefat eden Taksici Deniz Örer’in Aile Ziyareti
12.30 Makedonya Göçmenleri Derneği ziyareti
14.30 İzmir İl Başkanlığı açılışı
15.00 Basın toplantısı (İl Başkanlığı)
16.30 Kemeraltı esnaf ziyareti (yürüme mesafesi)
19.00 Otele dönüş
20.00 Otel İş dünyası ile Gala yemek
24 Nisan Cuma
10.30 Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği ziyareti Ramada Otel
12:30 – 13:30 Kemeraltı Hisarönü ve Hisar Cami Cuma Namazı
14.00 İzmir Ticaret Odası ziyareti
15.00 EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği ziyareti
16.00 Alsancak Kıbrıs Şehitleri esnaf ziyareti (yürüme mesafesi)
18:00 Meslek Fabrikası Önü ziyareti
20.00 TBMM’de Öcalan komisyonu ne yapıyor paneli (Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi)
25 Nisan Cumartesi
10.00 Otel Geniş katılımlı teşkilat kahvaltısı
12.30 Buca İlçe Başkanlığı açılışı
14.00 Kitap fuarı söyleşi
15.00 İmza günü
19.00 Otele dönüş
20.00 Otel İl yönetimi ve ilçe başkanları ile akşam yemeği
26 Nisan Pazar
09.30 Otel Gaziemir Muhtarları ile Kahvaltı
11.00 Gaziemir Temad ziyareti
12.30 Narlıdere İlçe Başkanlığı açılışı
13.30 Alaçatı Ot Festivali
16.00 Ankara dönüş