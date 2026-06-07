Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eski Başbakanlardan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda faiz sistemi hakkında söylediği cümleleri eleştirerek, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu’nda iktidara faiz salvosu

Sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz sistemini eleştirmesini samimi bulmadığını aktaran ve Mehmet Şimşek’in ekonomi programını da eleştiren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, iktidarın bu konudaki tavrının samimi olmadığını vurguladı.

Ahmet Davutoğlu: Faizi kim yükseltti?

Yayınladığı paylaşımda iktidar kanadına sorular yönelten Davutoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanı yine yüksek faizden şikâyet ediyor. Peki sormazlar mı: ‘Nas var’ diyerek uygulanan yanlış politikaların bedelini bu millete kim ödetti? Düşük faiz görüntüsünde Kur Korumalı Mevduat üzerinden vahşi bir servet transferini kim yaptı? Faizi yükselten kimdi?

Alım gücünü kim eritti? Zenginle fakir arasındaki uçurumun sebebi kimdi? Faizin olduğu yerde elbette bereket olmaz ama bereketi kaçıranlar kimlerdi? Ülkemizi yabancı faiz lobileri için cennet hâline kim getirdi? Sorumluluğu ilgili bakanlar ve kurumlara yükleyerek faiz konusunda kısır bir döngü ile sürekli bir uçtan diğer uca savrulan kim?”