Antalya'dan İzmir'e otobüs bileti almak isteyenler için fiyatlar 2026 itibarıyla 700 TL civarından başlıyor. Firmaya, koltuk düzenine ve sefer saatine göre rakam 950 TL'yi bulabiliyor. Mesela 2+1 koltuklu premium seferler standart araçlara göre biraz daha pahalı. Erken alınan biletlerde ise çoğu zaman daha makul rakamlar yakalamak mümkün.

Antalya'dan İzmir'e otobüs bileti fiyatları neye göre değişiyor?

İlk etken firma. Aynı saatte kalkan iki ayrı firmanın bileti arasında ciddi fark olabiliyor. İkincisi koltuk tipi; 2+1 düzen, geniş koltuk ve ikram hizmeti sunan seferler üst banttan fiyatlanıyor. Sezon da işin içinde tabii. Yaz aylarında ve bayram dönemlerinde talep artınca fiyatlar yukarı çekiliyor, biletler de erkenden tükenebiliyor.

Bu yüzden tatil dönemine denk gelen yolculuklarda bileti en az bir hafta önceden almak akıllıca. Karşılaştırma siteleri üzerinden tüm firmaların seferlerini yan yana görmek de işi kolaylaştırıyor.

Antalya'dan İzmir'e otobüs yolculuğu kaç saat sürüyor?

Yolculuk ortalama 7 ila 8 saat sürüyor. Ekspres giden bazı seferler bu süreyi 6 saatin altına indirebilirken, ara duraklara uğrayan otobüslerde yol 9 saati aşabiliyor. Güzergah genellikle Burdur üzerinden Denizli'ye, oradan da Aydın hattıyla İzmir'e uzanıyor. Yani bilet alırken sadece fiyata değil, varış saatine de bakmakta fayda var.

Gece seferleri bu hatta epey rağbet görüyor. Akşam Antalya'dan binen yolcu, sabah erken saatlerde İzmir Otogarı'nda oluyor; hem zamandan hem konaklamadan tasarruf ediyor.

Antalya'dan İzmir'e otobüs bileti nereden alınır?

Biletler firmaların kendi siteleri, otogar yazıhaneleri ve online karşılaştırma platformları üzerinden satılıyor. Otobüsler Antalya Otogarı'ndan kalkıp İzmir Otogarı'na varıyor. İzmir tarafında otogardan şehir merkezine metro ve ESHOT otobüsleriyle ulaşım oldukça pratik.