Salihli'den İzmir Basmane'ye günde 5 tren seferi düzenleniyor. Günün ilk treni sabaha karşı 05.00 sularında istasyondan hareket eden Konya Mavi Treni. Son sefer ise akşam 19.30 civarında kalkıyor. Aradaki saatlerde Alaşehir-Basmane ve Uşak-Basmane bölgesel trenleri devreye giriyor. Saatler yaz ve kış tarifesine göre yılda iki kez güncellenebildiği için binmeden önce teyit etmekte yarar var.

Salihli'den İzmir'e tren yolculuğu kaç saat sürüyor?

Yolculuk ortalama 2 saat 40 dakika sürüyor. Tren Salihli'den çıktıktan sonra Ahmetli, Turgutlu ve Manisa'ya uğruyor; ardından Muradiye, Menemen ve Çiğli üzerinden Basmane Garı'na varıyor. Durak sayısı az olan ekspres nitelikli seferler bu süreyi biraz aşağı çekebiliyor. Mavi Tren de durak sayısı daha az olduğu için bölgesel trenlere göre bir tık hızlı.

Vagonlar genellikle 2+1 pulman düzeninde. Klima, priz ve tuvalet standart; Mavi Tren'de yataklı vagon seçeneği de var.

Salihli'den İzmir'e tren bileti ne kadar?

Bilet fiyatları 2026 itibarıyla 155 ile 210 TL arasında değişiyor. Fark, tren tipinden ve koltuk sınıfından kaynaklanıyor. Çocuklar ve 65 yaş üstü yolcular için indirimli tarife uygulanıyor; gençlik ve öğretmen indirimleri de mevcut. Otobüs fiyatlarıyla kıyaslanınca trenin bu hatta hâlâ en hesaplı seçenek olduğunu söylemek mümkün.

Biletler TCDD Taşımacılık'ın internet sitesinden, mobil uygulamadan ve istasyon gişelerinden alınabiliyor.

Salihli'den İzmir'e tren saatleri nereden öğrenilir?

En güncel tarife için TCDD Taşımacılık'ın resmi sitesine bakmak gerekiyor. Salihli Garı'nın danışma hattı da sefer öncesi teyit için kullanılabilir. Çünkü bakım çalışmaları ya da mevsimsel tarife değişiklikleri kalkış saatlerini kaydırabiliyor. Özellikle sabahın ilk seferine binecek yolcuların önceden kontrol etmesi öneriliyor.