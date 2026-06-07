Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen isimlerden Murat Emir, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Değişim Grubu’nun Demokrat Sol Parti’yi alacağına yönelik iddialara yanıt vererek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Emir: İbrahim Yumuşak ile dostane bir sohbet gerçekleştirdik

DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ile dostane bir sohbet gerçekleştirdiğini ve söz konusu sohbetin belirli çevreler tarafından abartıldığını savunan CHP’li Murat Emir, “Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur

Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

“Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır”

Son olarak, DSP’yi teslim almak gibi önerisinin olmadığını kesin bir dille ifade eden CHP’li Emir, Önder Aksakal’ın da konuyu yanlış anladığını savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Benim Demokrat Sol Parti’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır.

Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı Cumhuriyet Halk Partisi’ni Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.”