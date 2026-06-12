Seferihisar İzmir'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta. Bu mesafe Konak merkez alınarak hesaplanıyor; kalkış noktasına göre rakam birkaç kilometre oynayabiliyor. Özel araçla yol normal trafikte 45-50 dakika sürüyor. Yani sabah kahvaltısını İzmir'de yapıp öğlene Sığacık sahilinde olmak gayet mümkün.

Seferihisar İzmir'e kaç km ve hangi yoldan gidilir?

En çok kullanılan güzergah Gaziemir üzerinden ilerliyor. Araç şehir merkezinden çıkıp havalimanı yönüne gidiyor, oradan Menderes hattına bağlanıp Seferihisar yoluna sapıyor. Yol genel olarak rahat; bölünmüş kısımlar sayesinde sürüş keyifli geçiyor. Alternatif olarak Çeşme Otoyolu'ndan Urla sapağını kullanıp Urla-Seferihisar bağlantısıyla da inilebiliyor. Bu rota biraz daha uzun ama yaz trafiğinde bazen daha akıcı olabiliyor.

Hafta sonları işin rengi değişiyor tabii. Pazar günleri Sığacık'taki üretici pazarına akın olduğu için dönüş saatlerinde yol yoğunlaşıyor. Erken çıkmak bu yüzden her zaman kazandırıyor.

Seferihisar'a İzmir'den toplu taşımayla nasıl gidilir?

Özel aracı olmayanlar için ESHOT otobüsleri devrede. Fahrettin Altay aktarma merkezinden kalkan hatlar, yolcuları doğrudan Seferihisar'a taşıyor. Yolculuk otobüsle bir saati biraz aşıyor. Sığacık'a inmek isteyenler ise ilçe merkezinden kısa bir minibüs yolculuğuyla kaleiçine ulaşabiliyor.

İzmirim Kart geçerli olduğu için aktarma avantajı da var. Yani şehrin herhangi bir noktasından makul bir ücretle Seferihisar'a gitmek mümkün.

Seferihisar İzmir arası günübirlik gezi için uygun mu?

Kesinlikle uygun, hatta bu mesafe ilçenin en büyük kozu. 45 kilometrelik yol, günübirlik kaçamak için ideal. Sabah yola çıkan biri Sığacık Kaleiçi'ni gezip, balık ekmeğini yiyip, Teos Antik Kenti'ne uğrayıp akşam evine dönebiliyor. Konaklamak isteyenler içinse taş evlerden dönüştürülen butik oteller ayrı bir seçenek sunuyor.