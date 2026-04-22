Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabından bir konuyu daha eleştirdi. İzmir Körfezi'nden çıkan çamurun Foça'ya bırakılmasının adının temizlik olduğunun iddia edilmesine tepki gösteren Kaya şu ifadelerde bulundu:

"İzmir'de yeni bir çevrecilik modeli keşfedildi. Adı görünmeyen temizlik. Yerel yönetimler güya 2 gemi ile Körfez’i temizliyor. Nasıl biliyor musun? Dostlar alışverişte gördün misali. Körfez’den çamuru al, biraz gezdir, sonra götür Foça açıklarına bırak. Oldu sana temizlik, güya Körfez temizleniyor. Biz Körfez temizleniyor zannediyoruz ama çamur yer değiştiriyor sadece”

'Denizden balık değil, belediye eziyeti çekiyoruz'

Temizliğin çamuru saklamakla değil ortadan kalkmakla oluşabileceğini ifade eden AK Partili Kaya "Hani şu balıkçıların ağına takılan çamurlar var ya işte onlar temizliğin en somut kanıtları. Foçalı balıkçılar ne diyor; 'denizden balık değil, belediye eziyeti çekiyoruz. Gemiler döküm sahasına gitmiyor, yakına bırakıyor.

Yetmiyor, gemiler takip edilmesine diye AIS cihazını kapatıyorlar’ diyorlar. Hem çevreyi kirlet hem de görünmeyelim diye ışıkları kapat. Ne büyük vizyon, Körfez’i temizliyoruz diye Foça’yı kirletmek. Bu olsa olsa sorunu çözmeden yer değiştirme sanatıdır ama artık İzmirli bu numaraları yutmuyor. Bu şehir biliyor. Temizlik çamuru saklamakla değil ortadan kaldırmakla olur. O da vizyonla, iş bilmeyle, hizmet aşkıyla olur” dedi.