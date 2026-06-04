Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğarken, vefatın hemen ardından ortaya çıkan bir karikatür ortalığı karıştırdı. Üzerinde "Çarpıldı" yazan bu karikatür, siyaset dünyasında tansiyonu bir anda yükseltti. Özgür Özel'in, karikatürü çizen kadının CHP Genel Merkezi'nde çikolata dağıttığını öne sürmesiyle birlikte oklar tek bir isme döndü. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından vatandaşlar, Ferdi Zeyrek çarpıldı karikatürü olayı nedir ve Ferdi Zeyrek karikatür çizen kadın kim sorularına yanıt aramaya başladı. İşte siyaset gündemini sarsan olayın tüm ayrıntıları...

FERDİ ZEYREK ÇARPILDI KARİKATÜRÜ OLAYI NEDİR?

Evinde, havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Bu büyük kaybın hemen ardından Yeni Akit gazetesinde yayımlanan ve üzerinde "Çarpıldı" ifadesi bulunan karikatür, kamuoyunda devasa bir infial yarattı. Tartışmalar kısa sürede büyüyerek Meclis gündemine girdi ve siyaset ile medya ekseninde yeni bir krizin kapısını araladı.

FERDİ ZEYREK KARİKATÜR ÇİZEN KADIN KİM?

Karikatür krizinin giderek büyümesinin ardından Özgür Özel, konuya dair çok çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Özel, kürsüden yaptığı konuşmada, söz konusu "Çarpıldı" karikatürünü çizen kadının, o gün "babaevi" olarak nitelendirdiği CHP Genel Merkezi'nde çikolata dağıttığını öne sürdü. Bu açıklamaların ardından gözler o ismin kim olduğuna çevrildi ve sosyal medyada bazı genel merkez görüntüleri dolaşıma girdi. İddiaların odağındaki isim olarak öne çıkan Gülşah Alyans, kısa sürede gündemin en çok konuşulan figürü haline geldi.

GÜLŞAH ALYANS KARİKATÜR İDDİALARINA NE YANIT VERDİ?

Özel'in açıklamaları sonrası hedef tahtasına oturtulan Gülşah Alyans, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Alyans, Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrasında sadece "Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin" şeklinde bir taziye mesajı paylaştığını belirtti. X hesabını Kasım 2025'te açtığını söyleyen Alyans, kendisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddetti. Alyans açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. 'Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin' demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım 2025'te açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."