Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin mutlak butlan sürecinde kulis bilgileriyle adından söz ettiren gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Merkezi’nde dün gerçekleşen bayramlaşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını analiz ederek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milli Mutabakat dönemi mi başlıyor?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kurduğu ‘ Türkiye'nin kardeşlik projesini koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz’ cümlesinden önemli bir anlam çıktığını vurgulayan gazeteci Atik, önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde bir ‘milli mutabakat’ döneminin başlamasının olağan olduğun kaydetti.

Fatih Atik: Siyasetin daha da hareketleneceği günler kapıda

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Türkiye’de siyasetin ülke çıkarları doğrultusunda yeniden kurgulandığının altını çizen Fatih Atik, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk siyasetinde ‘Milli Mutabakat’ dönemi mi? FETÖ tartışmaları, genel başkancılık oyunları arasında kaynamasın. Kılıçdaroğlu üniter yapı, Türkiye’nin çıkarları konusundaki tarafını net şekilde ortaya koydu. Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini ilan etti.

Türkiye’de siyaset, milli birlik ve ülke çıkarları hedefinde yeniden kurgulanıyor. Görünen o ki; bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Türk devleti pozisyon alıyor. Bu gidişata destek verenlerle karşısında olanların safları netleşiyor. Siyasetin daha da hareketleneceği günler kapıda.”