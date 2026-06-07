Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci, yazar Şamil Tayyar Salı günü gerçekleşecek olan CHP Grup Toplantısı’nda ciddi problemler ve sorunlar yaşanabileceğini vurgulayarak, söz konusu toplantının ardından partinin bölünebileceğini öne sürdü.

Şamil Tayyar: Meclis başkanlığı kendi içinizde çözün diyor

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstiklal Partisi adıyla kurulacak yeni bir siyasi oluşuma pozitif bakacağını aktaran ve Salı günü gerçekleşecek grup toplantısıyla Kılıçdaroğlu ile Özel’in karşı karşıya geleceğini savunan Şamil Tayyar, “Birinci İstiklal Meydan Muharebesi. Yeni parti için düşünülen ‘İstiklal’ ismi, İmamoğlu’nun önerisiymiş. Ve yeni partide ısrarlı.

Özel ise isim konusunda kesin kararını vermemiş ama yeni partiye doğru kulaç atıyor. İlk kez Salı günü Kılıçdaroğlu’yla Meclisteki Grup Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Merkezi’ne Özel ayrıldıktan sonra giren Kılıçdaroğlu, bu kez düellonun ortasında bulacak kendini. Özel, Manisa programına gecikmeli gitme kararı alıp grup toplantısına karar verince, düello kaçınılmaz oldu. Meclis başkanlığı ‘kendi içinizde çözün’ diyor.” dedi.

“Yeni partinin doğumu hızlanacak”

Son olarak, grup toplantısından çıkacak sonucun yeni partinin kuruluşunu hızlandıracağını savunan Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Salonun kapısı açık, erken gelenin mevzi kapacağı 1. İstiklal Meydan Muharebesi, Özel’in vuruşarak çekilme stratejisinin bir sonucu. Sanıyorum, bu muharebe, öncesi ve sonrası gelişmelerle yeni partinin doğumunu hızlandıracaktır.”