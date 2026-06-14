Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in simge yerlerinden olan Konak Meydanı, bugün bambaşka bir enerjiye ev sahipliği yaptı.

İzmir Valiliği’nin koordinatörlüğünde, Yeşilay İzmir Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün el birliğiyle kurulan büyük ekran, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki kritik Türkiye–Avustralya maçını vatandaşlarla buluşturdu.

Meydanı ağzına kadar dolduran öğrenciler, aileler ve sporseverler, ellerinde bayraklarla milli takıma destek vermek için erkenden yerlerini aldı.

Ay-yıldızlı formalarını giyen yediden yetmişe herkes, tek yürek olup maçın başlama düdüğünü heyecanla bekledi.

Etkinliğe İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi’nin dışında, müdür yardımcıları, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Heyecanlı atmosfer, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı’nın coşkulu marşlarıyla zirveye çıktı.

"Galibiyetin tadını çıkararak, muzaffer bir şekilde ayrılacağız"

Programda söz alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye vurgu yaptı.

Özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran öğrencileri görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Yahşi,

"Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceği olan çocuklarımız için gece gündüz çalışan Yeşilay, iyi ki var. Bugün burada hep bir ağızdan gururla söylüyoruz: Hepimiz Yeşilaycıyız! Sabahın o erken saatlerinden beri dilimizde dualar, kalbimizde büyük bir ümit var.

"Bizim Çocuklar"ın bize muhteşem bir galibiyet yaşatacağına yürekten inanıyoruz ve o anı heyecanla bekliyoruz.

Umuyorum ki aynı heyecan ve aynı coşkuyla, bu alandan galibiyetin tadını çıkararak, muzaffer bir şekilde ayrılacağız.

Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, milli takımımız için dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonrasında İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuyan İzmirliler, dev ekrandan maçı büyük bir heyecanla takip etti. Maç sonuna kadar süren milli coşku, vatandaşların gururlu anlarına sahne oldu.