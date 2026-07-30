TÜİK, Temmuz 2026 dönemi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayacak. Piyasa temsilcilerinin katılımıyla tamamlanan Merkez Bankası anketi, temmuz ayına dair ilk beklentileri netleştirdi. Açıklanacak aylık ve yıllık enflasyon oranları, ev sahipleri ile kiracıları bağlayan kira zammını ve milyonlarca çalışanın maaş hesaplarını doğrudan etkileyecek.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Verilerin yayımlanmasıyla aylık ve yıllık TÜFE değişimi netleşecek. Bu göstergeler ağustos ayında uygulanacak kira artış oranının hesaplanmasında kullanılacak. Aynı zamanda memur ve emeklilerin yeni altı aylık dönemde oluşacak enflasyon farkına dair ilk veri ortaya çıkacak.

TÜİK 2026 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Temmuz ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belirginleşti. Geçen ay yüzde 1,57 seviyesinde öngörülen temmuz ayı TÜFE artış beklentisi, yeni anket döneminde yüzde 1,68’e yükseldi.

Merkez Bankası anketine katılan piyasa temsilcilerinin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14’ten yüzde 29,21’e çıktı. Anket sonuçlarına göre beklentilerdeki değişim şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,57’den yüzde 1,68’e yükseldi.

Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,14’ten yüzde 29,21’e çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,81’den yüzde 23,95’e ulaştı.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 18,29’dan yüzde 17,83’e geriledi.