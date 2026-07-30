Son Mühür- Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde orman yangını tehlikesi en üst seviyeye tırmandı. Son günlerde artan risk, yetkilileri acil eylem planlarını devreye sokmaya zorladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına kritik bir mesaj (SMS) gönderildi. Bakanlık tarafından acil kodlu SMS'lerde, orman yangını riskinin çok yüksek seviyede olduğu vurgulandı. Binlerce yurttaşın telefonuna düşen uyarı mesajında, vatandaş orman yangınlarına karşı son derece dikkatli ve hassasiyet göstermeleri istendi.

"DİKKAT!

BULUNDUĞUNUZ ALANDA ORMAN YANGINI RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİR.

Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük bir duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI"

İzmir genelinde tansiyon yüksek tutulurken, vatandaşların resmi kurumlardan yapılacak ikinci bir duyuruya kadar son derece tedbirli olmaları ve uyarıları dikkate almalı isteniyor.