Günün ilk saatlerindeki mücadelelerin tamamlanmasıyla birlikte gözler akşam seansındaki hazırlık maçına çevrildi. Yarın ise UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında sahaya çıkacak. Temsilcimizin kritik sınavının yanı sıra Samsunspor ile Avrupa kulüplerinin yeni sezon provaları yayın akışında yer alacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

  • 21:45 Stoke - Everton (Hazırlık maçı) - TRT Spor

YARIN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Kaynak: Haber Merkezi