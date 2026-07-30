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Günün ilk saatlerindeki mücadelelerin tamamlanmasıyla birlikte gözler akşam seansındaki hazırlık maçına çevrildi. Yarın ise UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında sahaya çıkacak. Temsilcimizin kritik sınavının yanı sıra Samsunspor ile Avrupa kulüplerinin yeni sezon provaları yayın akışında yer alacak.

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