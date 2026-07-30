İzmir'de eski eşini trafikte motosikletle takip ederek bulunduğu otomobile saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Olayın sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından start verilen soruşturmada, şüpheli hakkında daha önce de çok sayıda uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

Görüntüler soruşturmayı hareketlendirdi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Temmuz'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Görüntülerde motosikletli bir kişinin, eski eşinin içinde yer aldığı otomobili trafikte takip ettiği ve saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Paylaşımların ardından savcılık tarafından olayla ilgili adli soruşturmaya start verildi.

14 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi!

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli B.T.T. hakkında mağdur G.K.'ye yönelik daha önce 14 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi. Ayrıca olayın meydana geldiği tarihte de şüpheli hakkında yürürlükte bulunan aktif bir koruma tedbirinin bulunduğu ifade edildi.

İki ayrı suçtan işlem!

Elde edilen bulgular çerçevesinde B.T.T. hakkında, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ile ısrarlı takip suçlarından adli işlem gerçekleştirildi.

Mahkemeden tutuklama kararı!

Savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan B.T.T., tutuklandı.

