Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, partisinin İzmir İl Başkanlığında basın mensuplarıyla ve partililerle bir araya gelerek, ülke ve kent gündemine dair çarpıcı açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Fikret Bayır: CHP muhalefet yapmak yerine kendini savunmak zorunda kalıyor

İzmir’de belediyelere yönelik operasyonlar üzerine konuşan ve CHP’nin muhalefet yapmak yerine kendini savunmak zorunda kaldığını aktaran Zafer Partili Fikret Bayır, “CHP, muhalefet yapmak yerine kendini savunmak zorunda kalıyor. Halk artık çok yoruldu, halkın artık bu hukuksuzluklara tepki göstereceğini düşünüyorum, tıpkı 2019 yerel seçimlerindeki tekrarlanan seçimler gibi.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin çok kötü bir noktaya getirildiğini düşünüyorum”

Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde çok kötü bir noktaya getirildiğinin altını çizen ve devletin ağır bir saldırı altında olduğunu savunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, “Türkiye’nin çok kötü bir noktaya getirildiğini düşünüyorum. Güvenlik bilimciyim önümde bir harita var ve ona bakıyorum, orada gördüklerimi okuyorum.

Gençlere bir gelecek borcumuz var, emanet olarak aldığımız vatanı bölünmeden ulus devlet yapısıyla gençlere devretmek gibi bir vazifemiz var çünkü bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ikinci çözüm süreci diğer taraftan iktidarın yargıyı bir siyasi vasıta gibi kullanarak, muhalefeti yeniden şekillendirdiği bugünlerde asıl hedef devlet oluyor.

Karşı karşıya kaldığımız sorunlar ana muhalefet liderinin kim olacağından çok daha önemlidir. 20 ay geride kaldı bu dünyada başka olan bir operasyon değil, örneğin İran’a füze atıyorlar biz de devleti kuran mecliste yeni bir komisyon kurarak o raporda hukuk değişiklikleri, Öcalan’a ‘kravat’ takılması ile birlikte devlet sistemini değiştirmek istiyorlar. Devletimiz bu noktada ağır bir saldırı altındadır.” şeklinde konuştu.

“Erbakan bu yaşananları görseydi ‘sizi gidi faizciler’ derdi”

Ayrıca, özellikle Mehmet Şimşek’in ekonomi programındaki yüksek faiz rakamlarını da hedef alarak, Türkiye’de her ailenin yoksulluk altında kıvrandığını vurgulayan Zafer Partili Bayır, “Bütün bu ortam ne yazık ki ağır bir ekonomik bilanço ile yaşanıyor.

Bugün ki mevcut hükümetin faize ödediği para yatırıma ödediği paranın 7.5 katıdır. Erbakan hoca bu yaşananları görseydi ‘sizi gidi faizciler’ derdi diye düşünüyorum. Türkiye’de her ailenin yoksulluğun pençesinde kıvrandığını görüyoruz.” dedi.

“Toplum mültecilerin geri dönüşü konusunda hemfikir”

Öte yandan, Zafer Partisi’nin sığınmacılar noktasındaki görüşlerini ve fikirlerinin “Kavimler göçüne dönüşmüş bu demografik işgal Türkiye’de ciddi bir ekonomik bir yük oluşturuyor. Bu süreç ikinci çözüm süreci ile birlikte ciddi bir risk oluşturuyor. Toplum mültecilerin geri dönüşü konusunda hem fikir.

Zafer Partisi devlet aklıyla hareket ederek çözüm dosyaları oluşturuyor, bunlardan biri Anadolu Kalesi’dir. Bu proje Türkiye’deki sığınmacı ve kaçakların hangi ulusal ve uluslararası hukuka tabii olduklarını ve bu geri dönüşün maliyetlerini detaylandırdığımız bir kitaptır teşkilatlarımızda mevcuttur.” diyerek, sözlerini noktaladı.