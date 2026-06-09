İzmir’de üç yıl önce eşi Zehra Barbak’ı bıçaklayarak öldüren Kayhan Barbak hakkındaki dava sonuçlandı. İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada, sanık Kayhan Barbak, maktulün annesi Naime Özkan ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkeme sürecini bitiren duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belgeleyen rapor dosyaya girdi.

Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu söyleyerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Acılı anne Naime Özkan ise sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini tekrarladı.

"Onu öldürmek istememiştim, hala seviyorum"

Son savunmasını yapan Kayhan Barbak, olayı hatırlamadığını iddia etti. Olay günü alkol ve psikiyatri ilaçlarının etkisi altında olduğunu öne süren sanık, eşiyle tartışma yaşadıklarını söyleyerek,

"Eşim tartışma esnasında 'sen erkek misin?' deyince bir anlık kızgınlıkla ne yaptığımı bilmiyorum. Onu öldürmek istememiştim, hala seviyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık, savunmasında adalete güvendiğini ifade etse de mahkeme heyeti bu iddiaları yeterli bulmadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Sanığın savunmasını ve mevcut delilleri değerlendiren İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararını açıkladı.

Kayhan Barbak, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Ne olmuştu?

Zehra Barbak cinayeti, 25 Aralık 2023 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelmişti. Faruk Akar Karasu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaralı halde korunmaya çalışan 37 yaşındaki Zehra Barbak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan talihsiz kadının sonrasında, eşi Kayhan Barbak polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp tutuklanmıştı.