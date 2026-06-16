Son Mühür / Merve Turan - 8-12 yaş grubu miniklerin katılımına açık olan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) gerçekleştirecek olan “Kent Tarihi ve Kültürü Yaz Atölyeleri” başlıyor. Ücretsiz yapılacak olan “Yaz Atölyeleri”nin tarihi belirlendi. 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yapılacak olan “Yaz Atölyeleri” programı kontenjan sınırlamasıyla gerçekleştirilecek.

Atölyenin odağı: "İzmir kazan biz kepçe"

Dr. Öğretim Üyesi Esra Uslu’nun kaleme aldığı, Şeyma Yıldızhan Yayman’ın resimlediği “İzmir Kazan Biz Kepçe - Karataş’tan Güzelyalı’ya” kitabı odağında düzenlenecek atölyeler, APİKAM eğitmenleri Gizem Menekşe, Hayriye Nur Mumcular ve Akın Onur Bazkara tarafından yürütülecek.

Atölyelere katılan çocuklar, İzmir konulu öyküler üzerinden hem eğlenerek yeni bilgiler öğrenecek hem de yaratıcılıklarını geliştirecek. Programda görsel öykü sunumlarının yanı sıra APİKAM’da açılan sergilerin rehber eşliğinde gezilmesi de yer alıyor. Ayrıca APİKAM tarafından yayımlanan “İzmir Kazan Biz Kepçe - Karataş’tan Güzelyalı’ya” öykü kitabı çocuklara hediye edilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için

Başvuru numaralarından detaylı bilgi alınabilir. İşte o numaralar:

(0232) 293 15 88

(0232) 293 39 10