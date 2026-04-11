Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’de Yörük kültürü, bu yıl ilk kez düzenlenen kapsamlı bir etkinlikle kent gündemine taşındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı ve Şöleni, Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlendi. Programa Tugay’ın yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova ilçe Başkanı Ertürk Çapın katıldı.

Türkmen: Özgürlüğü severiz, genlerimizden geliyor

Şenlikte konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, “Yörük deyince bizler yıllar önce Kemalpaşa’ya gelmiş ve yerleşik hayata geçmişiz. Bu yörükleri araştırdığımızda bizde birlik ve beraberlik yok. Ciddi bir topluluğuz. Bizler keçilerimizle, develerimizle, büyükbaş hayvanlarımızlar özgürlüğü seven insanlarız. Genlerimizden geliyor” diye konuştu.

Eşki: Seneye oğlum ve kızımla geleceğim

Yaş ortalamasının yüksek olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “ Bornova’da tıpkı Kemalpaşa gibi yörüklerden oluşan ilçeyiz. Bu güzel etkinlikte benim gördüğüm bir eksiklik var. Burada olanların çoğu ya bıyıklı, ya da yaşı 60’ın üzerinde. Bu kültürü yaşatmak için ben seneye kızım ve oğlumla burada olacağız. Bu kültürü yapacaksak gençlerimize öğretmemiz lazım. Biz burada yaşayan inşalar olarak köklü bir geleneğe sahibiz. En büyük yörük ve Türk Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.

Tugay: Bu etkinlikler siyasi değil, yemin edebilirim

Şölende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ İnsanların kafasında ‘acaba siyaset falan mı yapılıyor diye’ insanların kafasında soru işareti oluyor. Bizim yaptığımız etkinlikler siyasi değil, yemin de edebilirim. Ülkemizin geleceği adına yapabileceğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Siyaseti tektir. Kim Türkiye cumhuriyeti vatandaşım diyorsa zaten ne olursa olsun burada hepimizi birleşiriz. Bir milleti yok etmek istiyorsanız onun köklerinden koparın. Ben o yüzden bu ülkenin evladı olarak köklerimizin tekrar değer bulması için elimden geleni yapacağım. Bunun için kendi adıma hiçbir talebim yoktur. Başka ülkelerin, milletlerin önünde kötü muamele yapılmasını kabullenemiyorum. Hiç kimsenin de bunu kabullenmesini istemiyorum. Binlerce yıllık kültürün önünde başka milletlerin saygı ile eğilmesi gereken o kültürün bugünkü devamı isek büyüklüğümüzün, asaletimizin farkında olacağız. İçimizde var olan asaleti çıkarmak için önce böyle bir araya gelmek. Bunu yapmak zorundayız. Bütün yörük Türkmen derneklerinin, her yerinde kültürümüzü yaşatmak için nasıl mücadele ettiklerini olduklarını biliyorum. İzmir, Ege Bölgesi’nin en büyük şehri” dedi.