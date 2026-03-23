New York’un hava trafiğinde kritik bir öneme sahip olan LaGuardia Havalimanı, iniş esnasında meydana gelen sıra dışı bir kazayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, Kanada’nın Montreal şehrinden havalanarak New York’a ulaşan bir yolcu uçağı, piste teker koymasının ardından havalimanı envanterinde bulunan bir itfaiye aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle uçakta ciddi yapısal hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. New York Post gazetesinin aktardığı ilk verilere göre, yaşanan bu tehlikeli temas sonucunda uçaktaki ve yerdeki personel arasında yaralananların olduğu bildirildi.

LaGuardia Havalimanı’nda dehşet anları

Montreal kalkışlı seferini tamamlamak üzere olan yolcu uçağının iniş parkuru üzerinde gerçekleşen bu kaza, havacılık güvenliği açısından büyük bir risk doğurdu. İnişini gerçekleştirdiği sırada pist alanında bulunan acil müdahale aracıyla çarpışan dev uçağın, özellikle kokpit ve burun kısmında ağır hasar oluştuğu gözlemlendi. Kazanın hemen ardından havalimanı kule yönetimi, durumu en üst seviyeden alarm durumuna geçirerek tüm operasyonları durdurma kararı aldı. Pistin kontrol altına alınması ve enkaz kaldırma çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için terminal binasındaki hareketlilik de kısıtlandı.

Çok sayıda yaralı var

Olayın vuku bulduğu andan itibaren New York itfaiyesi ve havalimanı sağlık birimleri, saniyeler içinde kaza bölgesine ulaşarak yaralılara müdahale etmeye başladı. Gelen resmi açıklamalarda, çarpışmanın etkisiyle birden fazla kişinin yaralandığı ve bölgedeki hastanelere sevk işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirildiği ifade edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı incelemeler sürerken, yolcuların uçaktan tahliyesi sırasında güvenlik protokollerinin harfiyen uygulandığı ve bölgenin tamamen izole edildiği kaydedildi.

Havalimanı trafiği durduruldu

Yaşanan bu ağır yer kazasının ardından LaGuardia Havalimanı, geçici bir süreyle tüm uçuş trafiğine kapatıldı.

