İzmir'in en fakir semtleri arasında genellikle göç almış, kentleşmesi tamamlanmamış ve altyapısı zayıf bölgeler sayılıyor. TÜİK ve REIDIN gibi kurumların sosyoekonomik derecelendirme çalışmaları da bu tabloyu doğruluyor.

İzmir'in en fakir semtleri Konak hattında yoğunlaşıyor

Kadifekale, Ballıkuyu, Gürçeşme ve Çay Mahallesi gibi bölgeler Konak ilçesinin tarihi sırtlarında yer alıyor. 1950'lerden itibaren Doğu ve Güneydoğu illerinden alınan göçle hızla büyüyen bu bölgeler, yıllar içinde kentsel dönüşüm baskısı altında kalsa da yapısal sorunlarını koruyor. Dar sokaklar, gecekondu tipi yapılaşma ve düşük eğitim oranları bu bölgelerin ortak sorunu.

Basmane çevresi de tarihi otelleri ve göçmen nüfusuyla gündemde. Suriyeli ve Afgan göçmenlerin yoğunlaştığı semt, yıllardır kayıt dışı ekonominin merkezi olarak biliniyor. Eski Tarihi Asansör çevresindeki mahalleler ile Karataş'ın iç sokakları da gelir düzeyi düşük yaşam alanları sıralamasında geçiyor.

İzmir'in en fakir semtleri Buca ve Karabağlar'da nasıl şekillendi

Buca'nın merkez mahallelerine kıyasla iç bölgelerinde, özellikle Yıldız Mahallesi ve Çamlıkule hattında dar gelirli ailelerin yoğun yaşadığı biliniyor. İzmir'in en kalabalık ilçesi konumundaki Buca, hızlı nüfus artışıyla beraber sosyal sorunları da büyüten bir profil çiziyor.

Karabağlar tarafında Limontepe, Yurdoğlu ve Uzundere'nin bazı sokakları benzer tabloyu paylaşıyor. Bu mahalleler kentsel dönüşüm projelerinin gündemine sıkça giriyor; ancak süreç yavaş ilerliyor.

İzmir'in en fakir semtleri kuzey yakasındaki Çiğli ve Bayraklı

Çiğli'nin Harmandalı ve Güzeltepe çevresi, Bayraklı'nın ise Manavkuyu üst kısımları ile Cengizhan Mahallesi sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgeler arasında. Bayraklı'nın körfeze bakan modern yüzü gökdelenlerle dolu olsa da, sırtlardaki eski mahallelerde tablo değişiyor. Yamanlar Dağı eteklerine doğru çıkıldıkça gelir düzeyi belirgin biçimde düşüyor.

İzmir'in en fakir semtleri için kentsel dönüşüm yarışı

Belediye ve TOKİ projeleri bu bölgelerde uzun süredir gündemde. Kadifekale taşıma projesi gibi büyük ölçekli müdahaleler bazı mahallelerde dönüşüm sağladı; ancak istihdam, eğitim ve barınma sorunları kalıcı çözüme kavuşmadı.

Uzmanlar yoksulluğu sadece konut sorunu olarak görmemek gerektiğini söylüyor. İş gücü piyasasındaki düşük ücret, kayıt dışı çalışma ve çocukların erken yaşta okul terki, bu mahallelerin kuşaklar arası kapana sıkışmasına neden oluyor. İzmir'in parlak körfez manzarasının arkasında, bu yüzler de şehrin gerçek nüfusunu oluşturuyor.