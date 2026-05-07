Son Mühür / Osman Günden - Bayraklı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılım yoğundu.

Park isimleriyle ilgili gelişme!

Bayraklı Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu 1. önergesi, Osmangazi Mahallesi Dumlupınar Caddesi No:162/3 adresinde bulunan parka "Selçuk AYHAN" isminin verilmesi ve 1846 No:10 adresinde bulunan parka "Sarı Zeybekler" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin "Hukuk", "Çevre, Ekoloji, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği" Komisyonları (oy birliği) ortak raporu oldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

2025 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne ilişkin "Plan ve Bütçe" Komisyonu raporu okundu ve bilgi verildi. Bunun ardından söz alan AK Parti Meclis üyesi Emre Demir, dikkat çeken bir hususu gündeme getirdi.

"Bizim namımıza karar veremezsiniz!"

Cumhur İttifakı adına oy çokluğu kararının verildiğini ve bundan haberlerinin olmadığının altını çizen AK Parti Meclis Üyesi Emre Demir, "Aynı hassasiyeti Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlardan da bekliyoruz. Burada muhalefetin olduğu tarafta, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşımızı neden gelmiyorsun diye arayan yok. Cumhur ittifakı namına oy çokluğu verilmiş. Bu kararı kim nasıl verdi bilmiyorum. Bizim namımıza karar veremezsiniz. O kararı biz veririz. Biz burada siyasiler olarak Bayraklı halkının parasının nereye harcandığını sorgulamak zorundayız. Biz sahaya çıktığımızda vatandaş soruyor. Bizim gençlerimiz işsizlikle mücadele ediyor diyor. 2009'dan bu yana belediye başkanlarınızın -veya belediye başkanlarımızın vermiş olduğu vaatlerin neredeyse yüzde 20'sinin dahi gerçekleşmemiş olmasından kaynaklı Bayraklı'mızın gençleri buradan başka yerlere gidiyorlar. Kesin hesaplar paranın bize neden harcandığını tam olarak anlamlandırmıyor. Sokağın ve Bayraklı'nın ihtiyaçlarını görüyorum. Vatandaşın hayatını kolaylaştıran, sokakta gördüğümüz ne var 2 yılda? Ben görmedim. Bu bütçeleri siz yönettiniz sayın başkan. Ben isterdim ki Bayraklı'da yeşil alanlar artsın, gençlere ve kadınlara yönelik projeler büyüsün. Sorunları çözmenin en az maliyetli yolu doğru siyasi politikalardır. Cumhur ittifakı olarak oy çokluğu veriyoruz. Muhalefet karşıtı senkronizasyonlar içerisine arkadaşlarımız girmesin." ifadelerini kullandı.

Önal: "Muhtemelen iletişim hatası olmuş!"

Demir'in ardından konuya açıklık getiren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "5 yıl meclis üyeliği yaptım. Muhalefet meclis üyeleriyle komisyonun gününü saatini konuşarak belirlersiniz. Bir rutininiz olabiliyor. Burada da bir kötü niyet yok. Muhtemelen iletişim hatası olmuş." dedi.

Mecliste 'Uşak gerilimi!

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP'li meclis üyelerinin ardından söz alan MHP Meclis Üyesi Muhammet Şahin, Uşak'ta yaşanan gelişmeleri gündeme taşıdı. Şahin, "Genel siyasetin konusu parlamento. Geçmiş hükümet dönemlerinde bu ülkede sıraya girip de gaz alınıştır. Yolsuzluktan bahsetti. Doğru, evet yolsuzluk var. Bugün yolsuzluktan bahsediyorsan Uşak'taki belediye başkanının yapmış olduğu rezillikten de bahsetmenizi ve bunu kınamanızı beklerdim. Lütfen etrafınıza bir bakın. Uşak ile ilgili sayın meclis üyem ne düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.

O esnada CHP sıralarından tepkiler yükselirken, araya Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal girdi. Başkan Önal, "Bunlarının hiçbirinin Bayraklı Belediyesi'ne, Bayraklı'da yaşayanlara faydası yok. Eleştiri dediğimiz şey iktidarı güçlendirir. Eleştiri yapıcı olduğu müddetçe yani iktidarı güçlendirecek önermelerdir. Kendi eksiğimizi kendimiz göremiyor olabiliriz. O sebeple hakaret içermedikçe yapıcı eleştirilerin her birinin kazanım olduğunu biliyoruz. Bizi her şeyden önce ilgilendiren Bayraklı Meclisi." dedi.