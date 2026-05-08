İzmir'in konserlerinden tiyatro oyunlarına, kaçırmak istemeyeceğiniz etkinlikleri ve haftanın dikkat çekenleri sizin için derlendi. Ajandanızı hazırlayın, biletinizi şimdiden alın!

9 Mayıs Cumartesi

Modern Popun Yıldızı: Mabel Matiz

Mabel Matiz, kendine özgü tarzı, güçlü sahne performansı ve dillere dolanan şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatıyor. Sanatçının duygusal ve enerjik repertuvarı açık havada yankılanacak.

Yer: İzmir Konak Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:00

Kategori: Konser

11 Mayıs Pazartesi

Doğaçlamanın Ustası: Tolga Çevik

Tolga Çevik, “Tolgshow” ile izleyiciyle buluşuyor. “Arkadaşım” karakteri üzerinden ilerleyen tamamen doğaçlama gösteride, Tolga Çevik’e “Gizemli Yönetmen” Fırat Parlak ve müzisyen Özer Atik eşlik ediyor. Seyirciyle anlık etkileşim üzerine kurulan bu dinamik deneyim kahkaha dolu bir gece vadediyor.

Yer: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

Kategori: Stand-up / Gösteri

13 Mayıs Çarşamba

Şiir ve Müziğin Buluşması: Fazıl Say

Fazıl Say, “Çılgın Nar Ağacı” albüm turnesi kapsamında İzmir’de. Piyano eserleri, yeni besteler ve Türk edebiyatından (Nâzım Hikmet, Orhan Veli) uyarlanan şarkıların yer aldığı programda, sanatçıya vokalde Seda Kırankaya eşlik ediyor.

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Kategori: Konser / Klasik & Çağdaş Müzik

15 Mayıs Cuma

Hande Yener ile Sezen’e Yolculuk

Hande Yener, “Hande Bizi Sezen’e Götür” projesiyle Sezen Aksu’nun unutulmaz eserlerini senfonik orkestra eşliğinde yorumluyor. Nostaljiyi modern sahne enerjisiyle birleştiren bu performans, dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Kategori: Konser / Senfonik Pop

16 Mayıs Cumartesi

Türkçe Rock’ın Efsanesi: Mor ve Ötesi

1995’ten bu yana Türk rock müziğine yön veren Mor ve Ötesi, etkileyici sahne prodüksiyonu ve özel setlist’iyle İzmir Arena sahnesini ısıtmaya hazırlanıyor. “Bir Derdim Var” gibi kült şarkıların hep bir ağızdan söyleneceği dev bir konser deneyimi.

Yer: İzmir Arena (Bayraklı)

Kategori: Konser / Rock

12 Ağustos Çarşamba (Gelecek Program)

Alternatif Popun Güçlü Sesi: LP İzmir'de

“Lost on You” ile dünya listelerini altüst eden Laura Pergolizzi (LP), Epifoni’nin 10. yılı kapsamında Türkiye turnesinde. Güçlü vokali ve akustik baladlardan rock’a uzanan geniş repertuvarı ile Ağustos ayında tarihi bir atmosferde sahnede olacak.

Yer: Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

Kategori: Konser / Alternatif Pop