Gündüz saatlerinde termometrelerin ibresi 28 dereceye kadar tırmanarak adeta erken bir yaz müjdesi verecek. Akşam güneşi battıktan sonra ise havanın tatlı bir serinliğe bürünerek 16 derece civarına inmesi bekleniyor. Herhangi bir yağış ya da ekstrem hava olayı riskinin bulunmadığı bu güzel günde, İzmir sokaklarının cıvıl cıvıl olması, insanların kendilerini açık alanlara atması için doğa tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Kordon Boyunda Rüzgarın Şiddeti ve Nem Oranı

Tatil günü denildiğinde İzmirlilerin aklına gelen ilk mekan şüphesiz Alsancak Kordon veya Karşıyaka sahili olur. Bu pazar günü sahil şeridinde vakit geçirmeyi planlayanları, denizden karaya doğru esen ve "İmbat" olarak bilinen o meşhur serinletici rüzgar kucaklayacak. Özellikle öğleden sonra hızını bir miktar artırması beklenen bu rüzgar, havadaki nem oranının bunaltıcı boyutlara ulaşmasını engelleyerek sahil boyunca bisiklet sürenlere, paten kayanlara veya çimlerde oturup sohbet edenlere mükemmel bir konfor sağlayacak. Ancak deniz kenarında piknik yapanların veya uçurtma uçuran çocukların rüzgarın anlık hamlelerine karşı eşyalarını güvenceye almaları gerekebilir. Vapur yolculuğu yaparak iki yaka arasında seyahat edecek olanlar ise körfezin hafif dalgalı sularında keyifli bir hafta sonu turu atma şansı bulacaklar.

Gün İçindeki Isı Değişimleri ve Giyim Tüyoları

Baharın karakteristiği olan gündüz ve gece arasındaki çift haneli sıcaklık farkları, İzmir'de de pazar günü kendini gösterecek. Öğle saatlerinde adeta yaz sıcağını andıran bir güneş tepede parlarken, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hava hızla serinleyebiliyor. Bu nedenle bütün gün dışarıda kalacak olan İzmirlilerin yanlarında mutlaka bir hırka, ince bir ceket veya şal bulundurmaları sağlıklarını korumaları açısından oldukça kritik bir detaydır. Sadece kısa kollu bir tişörtle güne başlayıp gece geç saatlere kadar dışarıda kalmak, ertesi gün soğuk algınlığı şikayetleriyle uyanmanıza neden olabilir. Ayak sağlığı için de kapalı ve terleten ayakkabılar yerine hava alan, rahat yürüyüş ayakkabıları seçmek, sahil boyunca atılacak binlerce adımı daha konforlu hale getirecektir.

Açık Alan Organizasyonları İçin Uygun Bir Gün

Hafta sonunu Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda veya İnciraltı Kent Ormanı'nda geçirmeyi hedefleyen aileler için yağmur ihtimalinin olmaması büyük bir avantaj. Düğün, nişan veya sünnet gibi cemiyetlerini açık hava mekanlarında kır bahçelerinde organize eden İzmirliler de pazar günü havanın gazabına uğramayacaklar. Tarım sektörü açısından bakıldığında, Kemalpaşa'nın meşhur kiraz bahçelerinde veya Menemen ovasında mesai yapan çiftçiler, ilaçlama ve bakım işlemlerini rüzgarın çok şiddetli olmadığı sabah saatlerinde güvenle tamamlayabilirler. Şehir içi trafiğinde ise güzel havayı fırsat bilip Çeşme, Urla ve Seferihisar gibi yarımada güzergahlarına yönelecek araç yoğunluğuna karşı sürücülerin trafik kurallarına riayet ederek sabırlı bir sürüş sergilemeleri istenmektedir.