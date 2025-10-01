Son Mühür- CHP'de İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanmasının ardından partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, Özgür Çelik'in il başkanı olarak mazbatasını almasına rağmen il başkanı olduğuna dair iddiasından geri adım atmaya niyeti olmadığını göstermişti.

CHP Genel Merkezi'yle yaşadığı gerilimde Now Tv, Halk Tv ve Sözcü Tv'nin kendisine söz hakkı vermediğini belirterek isyan eden Gürsel Tekin, Sözcü Tv'de Yılmaz Özdil'in kendisine destek veren açıklamaları karşısında harekete geçti.

''Teşekkürler Yılmaz Özdil.'' diyen Tekin,

''Troller saldıracak diye susuyorsanız, gazetecilikle bağınız kesilmiş demektir.

Gerçekler sizi değil ama sizin sustuğunuz her an birilerini yakıyor.'' mesajı verdi.

Tekin geçtiğimiz günlerde ''Now TV, Halk TV, Sözcü TV…''yi hedef alan paylaşımında,

''Günlerdir size ulaşmaya, söz hakkımızı kullanmak için çağrıda bulunuyoruz.'' diye seslenmişti.



Ama kapılar kapalı, telefonlar sessiz…



Sahi, hangi güç sizin bize söz hakkı vermenizi engelliyor?

Kimden korkuyorsunuz?'' diye sormuştu.

Gürsel Tekin'in övgüsünü alan konuşmasında Yılmaz Özdil Sözcü Tv'ye konuk olmuş, ve Tekin'e mikrofon uzatılması ve ekranların herkese açık olması gerektiğini savunmuştu.

Yılmaz Özdik'in Sözcü Tv^deki konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle...



Ekran ambargosu uyguluyorsan olmaz...



Gürsel Tekin'e sorman lazım. Ki adam da anlatsın cevabını versin. Şimdi sizin kayyum olmanız, bununla ilgili ne hissediyorsun? diye sorarsın, adam da cevabını verir.

Ama ona ekran ambargosunu uyguluyorsan, onun hakkında söylemediği lafları söylüyorsan olmaz.



Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkmamış laflarla...



Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkmamış lafları Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş gibi haber yapıyorsan, uçaktaki gazetecileri eleştirme hakkın yok. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Bak tekrar söylüyorum. Gazeteci CHP'li olabilir, CHP'nin olamaz. Gazeteci AKP'li de olabilir. Ancak AKP'nin gazetecisi olursa sorun var. Yoksa bir gazeteci MHP'li olur bir gazeteci DEM Parti'li olur onun siyasi görüşü ama gazetecilik bunların dışında bir şeydir.

Çağıracaksın, anlattıracaksın. Gelmemiş adamın ağzından sanki konuşmuş gibi yalan haber yaparsan, işte bu olmaz.



Kimi alkışlayacağımıza, kime küfredeceğimize...



İstenmeyen birini ekrana çıkarıp ona söz hakkı verdiğinizde inanılmaz şekilde taşlanıyorsunuz mesela uğruna mücadele ettiğimiz insan bizi taşlayacak diye yalan söyleyeceksek olmaz. Anlaşamadığımız konu o.

Anlıyorum sizi. Merkez medyada, Türkiye'de bir mekanizma var kimi alkışlayacağımızı kimi küfür edeceğimizi söylüyor. Bunlar gazeteci değil. Kimi alkışlayacağına, kime küfür edeceğine vatandaş kendisi karar verir. Bunu sen yönlendirmek yapamazsın. Senin ekranın açıksa herkes açık olacak kardeşim.

