Orta Afrika'nın en büyük ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC), siyasi arenada bomba etkisi yaratan tarihi bir yargı kararıyla sarsıldı. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, KDC Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı ve sonucunda idam cezasına çarptırıldı. Bu karar, Kabila'nın on sekiz yıllık iktidarının ardından ülkenin siyasi tarihinde bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

İsyancı grupları destekleme ve vatana ihanet suçlaması

Yüksek Askeri Mahkeme'de görülen davada, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila aleyhindeki temel suçlamalar vatana ihanet ve ülkenin doğu bölgelerinde aktif olarak faaliyet gösteren isyancı silahlı grupları aktif şekilde desteklemek oldu. İsyancı gruplara sağlanan bu desteğin, KDC'nin doğusunda yıllardır süregelen şiddet ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açtığı iddia edildi. Mahkeme, sunulan kanıtları inceleyerek Kabila'yı bu ağır suçlardan suçlu buldu ve anayasal düzene karşı işlenmiş bu eylemlerin cezasının idam olması gerektiğine hükmetti.

Mal varlığına el konulması talebi reddetti

Yargılama sürecinde savcılık makamı, Kabila'nın hapis cezasına ek olarak, suç yoluyla elde ettiği düşünülen mal varlıklarına el konulmasını da talep etti. Ancak Yüksek Askeri Mahkeme, suçluluğu tespit etmesine rağmen, eski Cumhurbaşkanının tüm mal varlığına el konulması yönündeki bu talebi reddetti. Mahkemenin bu kararı neden aldığına dair detaylı bir açıklama yapılmazken, bu ret kararı, uluslararası hukuk çevrelerinde dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendirildi.