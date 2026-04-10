Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, basın mensuplarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sporda bahis soruşturmasına ilişkin önemli veriler paylaştı.

Dönmez, yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar geniş çaplı inceleme yapıldığını belirterek, "Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı" dedi.

Basketbol ve voleybol için kritik uyarı

Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine dikkat çeken Başsavcı, farklı spor branşlarının da inceleme altında olduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin Dönmez, "TFF'nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto'dan gelen veriler de bizim için çok önemli.

Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir" ifadelerini kullandı.

Yasadışı bahis soruşturması büyüyor

Yalnızca mevcut dosyayla sınırlı kalmayacak daha geniş kapsamlı bir sürecin yürütüldüğünü belirtiyor. Başsavcı Dönmez, yasadışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Dönmez açıklamasında, "Yasadışı bahis soruşturmasında da kapsamlı bir hazırlığımız var soruşturma büyüyecek. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek.

Ülkemiz adına büyük bir kararlılıkla sistemin çökertilmesine kadar gideceğiz. Kapsamı çok geniş olacak" dedi.