Araç içinde neredeyse herkesin farkında olmadan kullandığı bir detay yeniden tartışma konusu oldu. Yolcu kapılarının üst kısmında yer alan tutma kolları, yıllardır sanıldığı gibi sadece sarsıntılı anlarda denge sağlamak için kullanılmıyormuş.

Birçok kişi bu kolları virajlarda tutunmak ya da kıyafet asmak için kullanıyor. Ancak otomobil tasarım uzmanları, bu alışkanlığın aslında parçanın gerçek amacını gölgede bıraktığını söylüyor.

Asıl amaç biniş ve inişi kolaylaştırmak

Uzmanlara göre bu kolların ana işlevi, araç hareket halindeyken destek olmak değil. Asıl mesele, araca binerken ve inerken kullanıcılara destek sağlamak.

Özellikle yaşlı bireyler, hamileler ya da hareket kısıtlılığı yaşayan kişiler için bu kollar önemli bir tutunma noktası oluşturuyor. Büyük araçlarda yukarı doğru çıkarken bir kaldıraç etkisi yaratıyor, küçük araçlarda ise kontrollü şekilde inip binmeye yardımcı oluyor.

Bu yüzden basit görünen bu detayın, aslında günlük kullanımda düşündüğümüzden daha kritik bir rol oynadığı belirtiliyor.

Sürücü tarafında neden çoğu zaman yok

Dikkatli bakıldığında birçok araçta sürücü tarafında bu kolun bulunmadığı fark ediliyor. Bunun nedeni ise doğrudan güvenlikle ilgili.

Uzmanlar, sürücünün seyir halindeyken bu kolu tutmasının dikkat dağınıklığına yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca direksiyon zaten sürücü için bir destek noktası görevi gördüğü için ekstra bir tutamağa ihtiyaç duyulmuyor.

Kullanım alışkanlığı bambaşka

Haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada da farklı kullanım şekilleri konuşulmaya başlandı. Bazı sürücüler bu kolları adeta bir askı gibi kullanıyor. Özellikle takım elbise taşıyanlar için pratik bir çözüm haline gelmiş durumda.

Bunun yanında pek çok kişi, sarsıntılı yollarda kendini daha güvende hissetmek için bu kola tutunduğunu söylüyor. Yani tasarım amacı başka olsa da kullanım alışkanlıkları zamanla değişmiş.

Küçük bir detay ama önemli bir destek

Araç içindeki bu küçük parça, çoğu zaman göz ardı edilse de ciddi bir ihtiyaca cevap veriyor. Özellikle fiziksel olarak zorlanan bireyler için adeta kurtarıcı bir destek noktası haline geliyor.