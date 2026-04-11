Türkiye'deki yargı sisteminde her yıl düzenli olarak uygulanan ve mahkemeler için bir dinlenme ve yenilenme molası olan adli tatil yakında devreye giriyor. Dava süreçlerinden icra ve iflas işlemlerine kadar hukuki adımların büyük bir kısmını doğrudan etkileyen bu 43 günlük periyotta, adliyelerdeki genel işleyiş yerini nöbetçi mahkemelere bırakıyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile sınırları kesin olarak çizilen yaz dönemi uygulamasının bu yılki takvimi de detaylarıyla netleşti.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK 2026?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi gereğince yargıda uygulanan dinlenme dönemi her yıl sabit tarihlerde gerçekleşiyor. 2026 yılı için de bu takvimde herhangi bir esneme veya değişiklik bulunmuyor. Adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlıyor. Yargı süreçlerinin yavaşladığı bu dönem, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü tam anlamıyla sona eriyor.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatilin 31 Ağustos'ta tamamlanmasının hemen ardından yargı mensupları, avukatlar ve adliye personeli normal çalışma düzenine geri dönüyor. Türkiye genelinde tüm mahkemelerin tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı yeni adli yıl, 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla açılıyor.

ADLİ TATİLDE MAHKEMELER ÇALIŞIYOR MU?

Toplam 43 gün süren bu dinlenme döneminde mahkemeler genel kural olarak duruşma yapmıyor ve yeni karar açıklamıyor. Ancak adalet sisteminin tamamen durması ya da kilitlenmesi gibi bir durum elbette söz konusu değil. Aciliyet taşıyan, tutuklu sanığı bulunan ve kanunla özel olarak belirlenmiş istisnai davalara, adliyelerde mesai yapan nöbetçi mahkemeler bakmaya kesintisiz devam ediyor.