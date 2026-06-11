Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sinema tarihimizin en kıymetli hazinelerinden olan Yeşilçam müziklerini unutulmaz bir geceyle İzmirlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Eğer siz de "Nerede o eski filmler?" diyenlerdenseniz, bu konser tam size göre bir zaman makinesi olacak.

110 kişilik dev kadro sahne alacak

Kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, oldukça iddialı bir repertuvarla sahneye çıkıyor.

Şef Hüseyin Tolu’nun yönetiminde, tam 110 kişilik dev bir koro ekibi, hafızalarımıza kazınan o efsane film müziklerini seslendirmek için gün sayıyor.

Çiğdem Gürdal ile nostalji rüzgarı

Gecenin bir diğer sürprizi ise Türk müziğinin sevilen güçlü seslerinden Çiğdem Gürdal olacak. Konuk sanatçı olarak sahne alacak olan Gürdal, seslendireceği özel parçalarla Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nu adeta bir Yeşilçam film setine dönüştürecek. Usta yorumcunun sahne performansı, gecenin duygusal atmosferini daha da yukarı taşıyacak.

Müzikal ne zaman olacak?

18 Haziran Perşembe akşamı, saatler 20.30'u gösterdiğinde Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nun kapıları kapılarını herkese açacak. Üstelik bu keyifli konser tamamen ücretsiz.

Hem eski kuşakların anılarını tazeleyecek hem de genç nesillere sinemamızın müzikal mirasını tanıtacak olan bu etkinlik, hafta içine renk katmak isteyen tüm sanatseverleri bekliyor.