Son Mühür- İzmir haftanın son iş gününe yaklaşırken su kesintileri yine gündemdeki yerini koruyor. 16 saati bulacak su kesintileri Tire, Urla, Ödemiş ve Karabağlar ilçelerini etkileyecek. İşte 11 Haziran 2026 İZSU verileri:

Planlı altyapı çalışmaları

Karabağlar (Basın Sitesi Mahallesi): İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi kapsamında arızalı branşmanlar yenileniyor. 15 Mayıs 2026 Cuma günü başlayan altyapı çalışmaları nedeniyle 28 gün boyunca (Pazar günleri, Arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı hariç) 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik planlı su kesintisi uygulanacaktır.

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Güncel arıza ve kesinti listesi

Izmir Su Kesintisi-2

Ödemiş (Gerçekli Mahallesi): Meydana gelen pompa motor arızası nedeniyle dün gece (10.06.2026) saat 22:30'da başlayan kesinti, bugün (11.06.2026) saat 14:00'e kadar devam edecek. Vatandaşları en çok zorlayan bu arıza nedeniyle bölgede yaklaşık 16 saatlik bir kesinti yaşanıyor.

Urla (İçmeler Mahallesi): 1163 Sokak ve civarında meydana gelen ana boru arızası sebebiyle 08:00 ile 12:00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su verilemeyecek.

Urla (Kalabak Mahallesi): 3016 Sokak'taki ana boru arızasından dolayı 08:08 ile 11:08 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti uygulanıyor.

Tire (TOKİ Bölgesi): Eski TOKİ Yolu üstündeki ana boru arızası yüzünden 08:55 ile 10:55 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle sular kesik kalacak.

Ödemiş (Seyrekli Mahallesi): Pompa motorunda yaşanan arıza dolayısıyla 08:00 ile 10:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti meydana gelecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ