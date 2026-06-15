2026 Dünya Kupası organizasyonunda Afrika temsilcisi olarak mücadele eden Yeşil Burun Adaları hakkında internet üzerindeki araştırmalar hız kazandı. Küçük yüzölçümüne rağmen dev turnuvada yer alan ülke, Atlas Okyanusu açıklarındaki konumuyla biliniyor. Takımın sahaya inmesinin ardından futbolseverler, "Yeşil Burun Adaları hangi kıtada", "hangi ülkeye ait" ve "başkenti neresi" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

YEŞİL BURUN ADALARI NEREDE, HANGİ KITADA YER ALIYOR?

Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu'nun tam ortasında konumlanıyor. Batı Afrika kıyılarının yaklaşık 570 kilometre açığında yer alan bu ülke, coğrafi açıdan Afrika kıtasının bir parçası sayılıyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından da Afrika bölgesinde kabul edilen ülke, takımadalardan oluşuyor.

YEŞİL BURUN ADALARI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Haritadaki uzak konumu nedeniyle çoğunlukla başka bir devlete bağlı olduğu sanılan Yeşil Burun Adaları, tamamen bağımsız bir devlet statüsü taşıyor. Geçmiş yıllarda uzun bir süre Portekiz sömürgesi olarak kalan ülke, kendi bağımsızlığını kazandı ve günümüzde herhangi bir ülkeye ait değil.

YEŞİL BURUN ADALARI NÜFUSU KAÇ?

Dünya Kupası'na katılan ada devletinin nüfusu oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. Yeşil Burun Adaları'nın toplam nüfusu güncel verilere göre 520 bin ile 600 bin arasında hesaplanıyor. Ülkede yaşayan halkın büyük bir kısmı ise sadece Santiago, São Vicente ve Sal isimli üç büyük ada üzerinde yaşıyor.

YEŞİL BURUN ADALARI BAŞKENTİ NERESİ, HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Ülkenin başkenti, aynı zamanda en kalabalık yerleşim yeri olan Santiago Adası üzerindeki Praia şehri. Yeşil Burun Adaları'nın resmi dili Portekizce olarak geçiyor. Ancak yerel halk günlük hayatta Portekizce yerine kendi aralarında "Kriolu" adı verilen Cape Verde Creole dilini konuşmayı tercih ediyor.

YEŞİL BURUN ADALARI TÜRKİYE'YE NE KADAR UZAK, VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye ile Yeşil Burun Adaları arasında yaklaşık 5 bin 800 ile 6 bin 500 kilometre arası bir mesafe bulunuyor. İstanbul'dan başkent Praia'ya doğrudan uçuş olmadığı için bölgeye gitmek isteyenlerin Lizbon, Paris veya Madrid üzerinden aktarma yapması gerekiyor. Uçak yolculuğu bekleme süreleriyle birlikte 10 ile 16 saat arası sürüyor. Türk vatandaşlarından vize isteyen ülke, seyahatlerde e-vize sistemini uyguluyor. Ayrıca yolcular havaalanına indiklerinde de kapıda vize işlemlerini halledebiliyor.