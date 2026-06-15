Son Mühür - Futbolseverler, günün karşılaşmalarını takip edebilmek için maç saatleri ve yayın programlarını yakından izliyor. Yeşil sahalarda heyecanın giderek arttığı dönemde, dünyanın farklı noktalarında oynanacak kritik mücadeleler büyük ilgi görüyor. Grup aşamasındaki puan yarışını doğrudan etkileyen maçlar öncesinde gözler takımların performanslarına çevrilirken, yoğun fikstür futbol gündemini hareketlendirmeyi sürdürüyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusu ise sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 Haziran Dünya Kupası hangi maçlar var?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 11 Haziran'da başladı. Turnuvada 14 Haziran'da oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, günün dikkat çeken maçlarından biri Avustralya ile oynanan mücadele oldu. 15 Haziran Pazartesi gününün ilk saatlerinde ise Fildişi Sahili - Ekvador ve İsveç - Tunus karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilerleyen saatlerinde İspanya - Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) ile Belçika - Mısır mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak. 15 Haziran Dünya Kupası fikstürü 19:00 İspanya-Kape Verde (TRT1) 22:00 Belçika-Mısır (TRT1) Oğulcan Çoksayar: “Enseyi karartmayalım” İçeriği Görüntüle