Son Mühür/Hüseyin Demir A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya karşısında 2-0’lık mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılarımız, ilk yenilgisini alırken teknik direktör Vincenzo Montella’nın oyun sistemi, kadro yönetimi, yapılan hataları eleştirildi. Tüm Türkiye’nin “tek yürek, “tek kalp” ile izlediği maçta millerimiz beklentilerin altında kalırken Paraguay ile Amerika maçına odaklandı. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Sözcü.com.tr’nin spor müdürü Oğulcan Çoksayar, iki kritik maçtan önce milli takımızın genel durumunu değerlendirdi. Bizim çocukların bireysel performansını, forvet hattında yaşanan sıkıntılarını ve Montella’nın taktik hatalarına değinen Çoksayar, Avustralya maçından önemli bir ders çıkararak sakin bir şekilde, adım adım ilerlememiz gerektiğini belirtti.

“Yenilgiyi büyütüyoruz”

Ay-yıldızlıların turnuva heyecanına yenik düştüğünü, tecrübe eksikliğinden mağlubiyet aldığımızı vurgulayan spor yazarı Oğulcan Çoksayar, “Milli takımımızın durumunu Avrupa 2021 yılındaki duruma benzetiyorum. Çok fazla beklenti ve amaç var… O dönem geçiş jenerasyonuydu ama artık kadro düzeni oturdu. Bu organizasyon biraz tecrübe gerektiriyor. 24 yıldır Dünya Kupasına katılamadık. Avustralya tarafı maçtan önceki açıklamalarında turnuva takımı olduğunu ifade etti. Sonuçta bu atmosferi biliyorlar, biz ise kupa atmosferini unuttuk. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda heyecanımızı biraz yendik. İlk maçta tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Rakibimizin bize göre daha tecrübeli ve sakin olması, ayaklarının yere sağlam basıyor olmasından dolayı mağlubiyet aldık. Beklemediğimiz ağır bir yenilgi oldu. Zayıf noktamızı bilerek çalıştılar. Beklenen bireysel performanslarımızı sahaya yansıtamadık ve maalesef yenildik. Beklentiyi büyüttüğümüz kadar yenilgiyi de büyütüyoruz” diye konuştu.

“Paraguay çantada keklik değil”

Avustralya maçından önemli ders çıkarılması gerektiğini, rakibimiz Paraguay’ın ketum ve tehlikeli bir takım olduğunu belirten spor yazarı Oğulcan Çoksayar, “2002 Dünya Kupası’nda Brezilya’ya mağlubiyetle başladık. Sonrasında Kosta Rika beraberliği dengeleri değiştirdi. Elde edilen üst üste galibiyetlerle yarı finale kadar gittik. Turnuvalarda günlük performanslar etkili oluyor. Geçmişe takılmamalıyız… Bu mağlubiyetin üstüne bir sünger çekerek ders çıkarmalıyız. Teknik heyet ve ekibin medyaya kulağını kapatarak önüne bakması gerekiyor. Paraguay’da ağır bir mağlubiyet aldı. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Bizim sallantılı ruh halimizden faydalanmaya çalışacaklar. Bu maçı çantada keklik görmemek lazım” şeklinde konuştu.

“Montella yetersiz kaldı”

Vincenzo Montella’nın kadro yönetiminde yetersiz kaldığını, Avustralya maçından ders çıkarmamız gerektiğini söyleyen Çoksayar, “Yıldızlarımızın hepsinin kendini mental olarak hazırlamaları lazım. Oyun planını iyi kurgulayarak ideal 11’imizle sahaya çıkmalıyız. Kağıt üzerinde Paraguay kolay bir takım gibi görünse de tehlikeli ve ketum bir takım olabilir. Kosova ve Avustralya ile oyun tarzı benziyor. Tek fark var sadece Avustralya’nın devşirme oyuncuları çok süratli… Fizik olarak bizden çok avantajlıydı. Montella’nın rakip analizi ve kadro mühendisliği yetersiz kaldı. Müdahaleler yerinde değildi. Parugay maçında telafi edebiliriz. Net bir galibiyet alarak Amerika ile kritik maça çıkabiliriz. Adım adım giderek hatalarımızdan ders almalıyız” ifadelerini kullandı.

“Forvetsiz Dünya Kupasına gidilmez”

Dünya Kupası’nda her zaman forvetlerin akıllarda kaldığını, milli takımımızın hücum hattında bazı değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirten spor yazarı Çoksayar,” Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası’ndaki başarı ve Dünya Kupası bileti ile dokunulmazlığını aldı. İlk maçtan sonra üzerindeki stres yükü inanılmaz arttı… Biz günlük yaşayan bir toplum olduğumuz için geçmiş başarılar unutulabilir. Önemli olan buradan ders çıkarmak. Oyunu hızlı oynayamadık, geçiş hücumlarında çok ağır kaldık. Kadro tercihleri hatalıydı. Forvetsiz Dünya Kupasına gitmek her zaman risklidir. Kupa dediğiniz zaman akıllara forvetler ve onların başarıları gelir. Forvetler hiçbir zaman unutulmaz… Bunların üstesinden gelebilmek için rakip ceza alanında hareketli olmak, kapalı savunma setlerini açmak gerekiyor. Avustralya savunmada iyi kapandı. Hücum oyuncularımız onlarında yanında zayıf kaldı. Yetenekli oyuncularımızın isabetsiz şutları sonucunda rakip bizi kendi oyununa adapte etti. Buradaki oyuncu değişikleri hatalıydı çünkü fiziksel olarak zayıf oyunculardı” dedi.

“Can Uzun ile Deniz Gül’e fırsat verilmeli”

Spor yazarı Oğulcan Çoksayar, “Montella’nın Hakan, Arda ve Kenan açıklamalarına göre oyuncular daha çok yorulmuş oldu. Önümüzdeki maçlarda bence değişikliklere gidilerek Can Uzun ile Deniz Gül’e daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum. Paraugay maçı bizim için önemli bir fırsat olabilir. Avustralya maçından daha dinamik bir takım olan Amerika için bunu konuşamam. Umarım dersimize iyi çalışarak yerinde müdahale edilir” ifadelerini kullandı.

“Merih Demiral hayal kırıklığı yarattı”

Milli takımızda bireysel performanslara değinen, alınan sonuçtan sonra ders çıkararak yolumuza devam etmemiz gerektiğini belirten Oğulcan Çoksayar, “Savunma hattında Merih Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ın antrenman eksikliği vardı. Kenan Yıldız, bazı pozisyonlarda bizleri umutlandırdı. Arda Güler, çok heyecanlı başladı. Maç öncesindeki ifadelerinde anlaşılıyordu. Rakip oyuncular fiziksel üstünlük kurarak hareketini kısıtladı. Hatta Orkun’a da müdahaleler oldu. Milli takımda dezavantajımız heyecanlı olmamızdı. Avustralya maçında oyunun kontrolünü elimize alamadık. Paraguay maçından önce idman eksikliği olan sakatlıktan çıkan oyuncularımız eksiklerini tamamlayacak. Yıldız oyuncularımızı daha formda göreceğimizi düşünüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan aslında Merih Demiral oldu. Savunmada kademesini kaybetti. Barış Alper ile Kerem Aktürkoğlu’da hayal kırıklığı yarattı. Çok kilit rolde olan yıldız oyuncularımız gününde olmayınca verim alamıyoruz. Montella’nın teknik direktör inadı tuttu ve oyuncularını çıkarmadı. Günün sonunda kaybeden olduk. Yelkenleri suya indirmeden, ders çıkararak devam etmeliyiz” diye sözlerini sonlandırdı.