2026 Dünya Kupası F Grubu’nda Hollanda ile Japonya kozlarını paylaştı. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadelede takımlar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan AT&T Stadyumu’nda oynanan mücadele, futbolseverlere yüksek tempolu ve bol pozisyonlu bir maç izletti.

İlk yarıda denge korundu!

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. Belli aralıklarla etkili ataklar gelişse de savunmalar hata yapmadı ve ilk 45 dakika golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda gol düellosu!

Karşılaşmanın ikinci yarısıyla birlikte tempo arttı. Hollanda, deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk’ın golüyle öne geçerek maçta üstünlüğü yele alan taraf oldu. Ancak Japonya bu gole kısa sürede karşılık verdi. Japon ekibi, Nakamura ile skoru eşitleyerek mücadeleye yeniden denge getirdi. Golün ardından baskısını artıran Hollanda, Crysencio Summerville’in kaydettiği golle bir kez daha öne geçen taraf oldu. Mücadeleyi sürdüren Japonya ise Daichi Kamada ile yeniden beraberliği getirdi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İlk 11'ler!

Hollanda: Verbruggen, Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries, De Jong, Gravenberch, Gakpo, Reijnders, Summerville, Malen

Japonya: Suzuki, Nakamura, Ito, Taniguchi, Watanebe, Doan, Kamada, Sano, Maeda, Ueda, Kubo