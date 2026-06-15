Adalet Bakanı Akın Gürlek, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 12. Yargı Paketi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Daha önce TBMM'den çekilen taslak metin yeniden Genel Kurul'a geliyor. Toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren tasarının ayrıntıları ise belli oldu.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, TBMM'YE GELDİ MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce TBMM gündemine gelen ancak bazı eksiklikler nedeniyle geri çekilen paketin yeniden meclise sunulacağını açıkladı. Türkiye'deki dosya sayısının 12,5 milyona ulaştığını belirten Gürlek, bu yükün hafifletilmesi için adımlar attıklarını belirtti. Kanun teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ve Genel Kurul oylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

12. YARGI PAKETİNDE GENEL AF VE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Mahkumlar ve yakınları tarafından en çok araştırılan konuların başında af ve ceza indirimi maddeleri geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis'te gazetecilerin bu yöndeki sorularını doğrudan yanıtladı ve tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Gürlek, yeni pakette genel af ya da şahsa özgü herhangi bir ceza indirimi düzenlemesinin kesinlikle yer almayacağını açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütünün tamamen silah bırakmasının hedeflendiğini belirten Gürlek, bundan sonraki süreçlerin ve yasal değişikliklerin Meclis'in inisiyatifinde ilerleyeceğini ifade etti.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ MADDELERİ: BOŞANMA VE TİCARİ DAVALARDA NELER DEĞİŞECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte uzun dava süreçlerinin sona ermesi hedefleniyor. Bakan Akın Gürlek, kira tahliye davalarının 4 yıl ve boşanma davalarının ise 10 yıl sürmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yapılacak düzenlemeyle birlikte arabuluculuk sistemi devreye alınacak. Ayrıca yargılamaların hızlandırılması için atlamalı temyiz sistemi getirilecek.

Hakimlerin terfi ve atamalarında ise verdikleri kararların Yargıtay tarafından onanma oranı mutlak bir kriter haline gelecek. İş dünyası için de ticari ve iş davalarında usul süreçleri sadeleştirilecek, dijitalleşme ve tahkim imkanları genişletilecek.

ÇOCUK SUÇLARI CEZALARI VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Çocukların karıştığı suçlar ve suç örgütlerinin çocukları kullanması konusunda cezalar büyük oranda ağırlaşıyor. Bakan Gürlek, çocuklarla ilgili mevcut cezaları yetersiz bulduğunu belirterek, adam öldürme gibi ağır suçlarda çocukların da yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının sağlanacağını aktardı. Ayrıca, çocukları suç örgütlerinde kullanan yöneticilere verilen cezalar daha da artırılacak. Uyuşturucu suçuyla cezaevine giren çocukların topluma kazandırılması için ise tahliyelerine 6 ay kala, henüz cezaevindeyken AMATEM tedavi süreci zorunlu olarak başlatılacak.