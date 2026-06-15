Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada gruptan çıkma hesapları iyice kızıştı. Oynanan karşılaşmaların ardından bazı gruplarda takımların puanlarının eşitlenme ihtimali ortaya çıktı. Futbolseverler bu ihtimal üzerine "Dünya Kupası puan eşitliği kuralları neler" ve "eşitlik halinde genel averaja mı bakılır" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Karşılaşmaların ardından düğümü çözecek olan resmi eşitlik bozma kriterleri turnuvanın statüsünde yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA GENEL AVERAJ KURALI GEÇERLİ Mİ?

Birçok futbol liginde uygulanan ve atılan ile yenilen gol farkını yansıtan genel averaj sistemi bu dev turnuvada ilk belirleyici kural olmuyor. Takımların grup aşamasında zayıf rakiplere karşı farklı skorlar elde edip gol averajını artırması, puan eşitliği durumunda tek başına bir avantaj sağlamıyor. FIFA, gruplardaki sıralamayı adalet terazisinde tutmak için çok daha farklı bir sistem üzerinden şekillendiriyor.

PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA İLK OLARAK HANGİ AVERAJA BAKILIYOR?

Grup maçları tamamlandığında iki veya daha fazla takımın puanı eşit olursa, gözler doğrudan ikili averaja çevriliyor. Yani puanı aynı olan ekiplerin grupta birbirleriyle oynadıkları maçın sonucuna bakılıyor. Kendi aralarındaki maçta rakibini yenen takım, grupta attığı ya da yediği toplam gol sayısına bakılmaksızın puan cetvelinde üst sıraya yerleşiyor ve bir üst tura atlıyor.

İKİLİ AVERAJ EŞİTSE KİMLER TUR ATLIYOR, KART KURALI NASIL İŞLİYOR?

Puanları aynı olan takımların kendi aralarındaki müsabaka beraberlikle bittiyse, eşitliği bozmak için bu kez disiplin puanlarına geçiliyor. Turnuva boyunca oyuncuların ve teknik ekibin gördüğü sarı ile kırmızı kartların sayısı tek tek hesaplanıyor. Daha az kart gören, dolayısıyla Fair Play puanı daha yüksek olan ülke, sıralamada rakibinin önüne geçerek adını son 16 turuna yazdırıyor.