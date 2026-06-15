Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan D Grubu maçlarıyla devam ediyor. "Bizim Çocuklar"ın gruptaki iddiasını sürdürebilmesi ve bir üst tura yükselebilmesi için Paraguay karşısında mutlak galibiyet alması gerekiyor. Kritik mücadeleye sayılı günler kala taraftarlar "Türkiye Paraguay maçı hangi kanalda", "milli maç şifresiz mi" ve "Dünya Kupası fikstürü" sorgularına hız verdi. Güney Amerika temsilcisi ile yapılacak bu tarihi randevunun yeri, saati ve yayınlanacağı kanal netleşti.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı Paraguay'la 20 Haziran 2026 tarihinde karşılaşacak. Mücadele Türkiye saati ile sabah 6.00'da başlayacak.

TÜRKİYE - PARAGUAY DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada ay-yıldızlıların Paraguay ile kozlarını paylaşacağı adres açıklandı. Türkiye - Paraguay müsabakası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara şehrinde bulunan dünyaca ünlü Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği bu dev randevunun yayıncı kuruluşu da belli oldu. Bizim Çocuklar'ın Paraguay karşısında vereceği bu önemli mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz ve HD kalitesinde takip edebilecek.

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ

İlk maçta Avustralya'ya mağlup olan kırmızı-beyazlıların turnuvaya devam edebilmesi adına kalan iki grup maçından en yüksek puanı toplaması şart. A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki kalan maç takvimi ve saatleri şu şekilde sıralanıyor:

20 Haziran 2026 Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadyumu - Santa Clara, ABD)

26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadyumu - Los Angeles, ABD)