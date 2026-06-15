Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından gerçekleştirilen Sahil Güvenlik Kupası İl Yarışları, İzmir’in Foça ilçesinde büyük heyecan yarattı. Foça Limanı ile Adalar arasında oluşturulan parkurda düzenlenen organizasyonda farklı kulüplerden ilçeye gelen sporcular, üç gün boyunca dereceye girebilmek için kozlarını paylaştı.

12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlara Foça Yelken İhtisas Kulübü (FYİK), Fenerbahçe Doğuş Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi, Akdeniz Yelken Spor Kulübü ve Aliağa Şakran Yelken Su Sporları Gençlik Spor Kulübü’nden toplam 75 sporcu katılım göstertdi. Yarışlarda milli takım sporcularının da yer alması organizasyona farklı bir hava kattı.

10 kategoride rekabet!

Foça açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular toplam 10 farklı kategoride kozlarını paylaştı. Özellikle genç milli sporcuların performansı göze çarparken, yarışlar boyunca rüzgar ve parkur şartlarının sporcular için uygun olduğu ifade edildi.

ILCA 7 Genel kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Spor Kulübü sporcusu Berkay Abay birinciliği alan isim oldu. ILCA 6 Genel ve Genç kategorilerinde ise Akdeniz Yelken Spor Kulübü’nden Kıvanç Işık zirveye yerleşti.

Dereceye giren sporculara ödül!

Yarışların ardından gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara ödüllerini protokol üyeleri verdi. Ödül törenine Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Üncü, Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Sezai Keçeli, TYF Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Murat Şener ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.