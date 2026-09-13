Son Mühür- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti il başkanlarını kastederek sarf ettiği "Gün gelecek, keser dönecek sap dönecek. O gün hesap verecekler" çıkışı siyasette yeni bir cephe açtı.

Özgür Özel'in ilgili açıklaması şu şekildeydi;

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Özgür Özel'in bu sözlerini karşılıksız bırakmadı. Saygılı'nın sosyal medya üzerinden Özel'in açıklamasına yanıt verdi.

"Keseceğin bir hesap yok"

Saygılı, açıklamasına "Bak Özgür Özel" diyerek doğrudan YENİ Parti liderine seslenerek başladı. AK Parti kadrolarının hesabını yalnızca millete ve Allah'a vereceğinin altını çizdi. Özel için "siyasi nasipsiz" ifadesini kullandı. Kendilerinden sorulacak veya kesilecek hiçbir hesap olmadığını belirtti. Hemen sonrasında ise savunmadan çıkıp taarruza geçti. Hedef tahtasına doğrudan YENİ Partili yerel yönetimleri koydu.

Baklava kutuları, çöp dağları ve lüks tatiller

Saygılı, peş peşe çarpıcı sorular yöneltti Özel'e. Önce belediye başkanlarının otel odalarındaki iddia edilen harcamalarını sordu. Büyükşehir bürokratlarının vatandaşın vergileriyle kurduğu "saltanatı" gündeme getirdi. Ardından çok daha vurucu bir iddiayı dile getirdi. Makam odalarında, baklava kutuları içinde dönen rüşvet çarkları.

Saygılı, İzmir sokakları çöpe teslimken ödenmeyen temizlik işçisi maaşlarını hatırlattı. Aynı paraların yol arkadaşları tarafından lüks tatil beldelerinde ezildiğini savundu. Özel'e açıkça meydan okudu. "Tüm bunların hesabını verdin mi de şerefle dolu AK Parti il başkanlarına dil uzatıyorsun?" diyerek tepkisini zirveye taşıdı.

"Hiçbir namerde boyun eğmedik"

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi mazisine laf söyletmedi Saygılı. Özel'in üslubunu "kirli ve zehirli" olarak tanımladı. Dahası, siyaseten giderek daha kötü bir çukura düştüğünü ileri sürdü. Partisinin hizmet yolculuğunda bugüne kadar kimseye boyun eğmediğini, bundan sonra da eğmeyeceğini ilan etti. Siyasi hesaplardan korkmadıklarını belirtti. "Tehditlerinden çekinmeyiz, doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz" sözleriyle açıklamasına noktayı koydu.

AK Partili Saygılı'nın tam açıklaması şu şekilde;

"Bak Özgür Özel; Bizim hesabımızı vereceğimiz yer bellidir: Aziz milletimiz ve yüce Allah. Senin gibi siyasi nasipsizlerin keseceği veya soracağı hiçbir hesabı da yoktur! Sen, otel odalarında milletin helal rızkını kendi keyfine meze yapan belediye başkanlarının hesabını verdin mi? Sen, büyükşehir belediyelerinde vatandaşlarımızın vergileriyle kendilerine saltanat kuran bürokratlarının hesabını verdin mi? Sen, makam odalarında baklava kutularında rüşvet tarifesi uygulayan partililerinin hesabını verdin mi? Sen, İzmir’in cadde ve sokakları çöp içindeyken temizlik işçilerinin maaşlarını ödemesi gereken parayı lüks tatil beldelerinde ezen yol arkadaşlarının hesabını verdin mi? Tüm bu hesapları verdin mi de siyasi mazisi şan, şeref ve kıvançla dolu AK Parti İl Başkanlarına dil uzatıyorsun? O kirli ve zehirli dilin, psikolojik durumun, siyaseten içine düştüğün çukur gittikçe kötüleşiyor. AK Parti, 25 yıldır namusuyla, şerefiyle ve alnının akıyla sürdürdüğü hizmet yolculuğunda hiçbir namerde boyun eğmedi, bundan sonra da asla eğmeyecektir! Biz milletimize hizmet etmeye, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Ne senin tehditlerinden ne de siyasi hesaplarından çekiniriz!" Baskından kaçtıktan sonra kendi teslim oldu: Buca Belediyesi Meclis üyesi Doğan Sarıkaya gözaltında! İçeriği Görüntüle