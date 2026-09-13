Son Mühür / Yağmur Daştan - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, bugün 15’inci Olağan İl Kongresi’ni gerçekleştirecek. İzmir’in 30 ilçesinde kongrelerini tamamlayan MHP, “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” temasıyla Balçova’daki Kaya Termal Tesisleri’nde bir araya gelecek.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm İzmirli hemşehrilerini kongreye davet etmişti. Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” temalı 15. Olağan İzmir İl kongremizi 13 Eylül Pazar günü saat 13.00’de Balçova Kaya Termal Tesisleri’nde gerçekleştireceğiz. Aziz ülküdaşlarımızı, gönüldaşlarımızı ve tüm İzmirli hemşehrilerimizi toyumuza davet ediyoruz.”

Coşku dolu katılım bekleniyor

MHP İzmir’de 2018 yılından bu yana il başkanlığını yürüten Veysel Şahin, bugün yapılacak kongrede yeniden aday olacak. Tek aday olarak gireceği kongrede Şahin’in güven tazelemesi bekleniyor.

Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun yanı sıra çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu ve hemşehri derneği yöneticisi ile kentin dört bir yanından gelecek parti teşkilatı üyeleri ve vatandaşların katılması bekleniyor.