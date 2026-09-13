Urla’nın merkezinde yükselen kötü kokular mahalleliyi sokağa döktü. Yaka Mahallesi ile Hacı İsa Mahallesi sınırında kalan, Atatürk İlkokulu’nun tam önünden geçen deredeki kirlilik ve koku dayanılmaz boyutlara ulaştı. Yıllardır çözülemeyen soruna isyan eden emekli öğretmen Hakan Yağcı, sosyal medyadan Urla Belediyesi’ne sert bir çağrıda bulundu.

"Urla zamanında düşmandan kurtulmuş fakat biz bu derenin pisliğinden ve kokusundan kurtulamadık" diyen Yağcı, yetkilileri göreve çağırdı.

"Gelsinler, benimle bu kokuyu koklasınlar"

Sadece mevcut yönetime değil, geçmiş dönem belediye başkanlarına da seslenen emekli öğretmen, yetkilileri derenin kenarına davet etti. Tablo son derece ağır. Okul çağındaki çocukların ve mahalle sakininin her gün bu kokuyu soluduğunu belirten Yağcı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Buyursunlar gelsinler, benimle birlikte bu kokuyu koklasınlar ve bu görüntüyü görsünler. 'Biz bu memleketin belediye başkanıydık' desinler."

"Çizme ve süpürge benden, yeter ki yetki verin!"

Derenin balçık ve çöpten temizlenmesi için belediyeden bütçe istemeyen vatandaş, ezber bozan bir teklifle gündeme damga vurdu. Hiçbir maddi beklentisi olmadan belediyeye "hizmet bağışı" yapmak istediğini açıklayan Yağcı, temizlik işini bizzat üstlenmeye hazır.

Gerekli tüm ekipmanı kendi cebinden karşılayacağını vurgulayan duyarlı vatandaş, belediye yönetimine şöyle seslendi:

"Buradan bağış yapmak istiyorum. Hizmet bağışı belediyeye, hiçbir maddi beklentim yok. İki üç tane çalı süpürgesi, bir el arabası, bir çizme... Bunları da ben alırım, bunları alacak gücüm var. Bana yüz metrede bir çeşme kurnası, 50 metre hortum versinler. Ben sadece şunu istiyorum, yetki verin!"

Gözler şimdi belediyenin bu sıra dışı teklife ve mahallelinin kokulu isyanına vereceği yanıtta.

